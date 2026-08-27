தலித் சமூகத்தினரை பார்ப்பது கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலா? அல்லது பச்சாதாபமா? திமுகவுக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு கேள்வி
தி.மு.க. ஏன் ஒரு தலித் நபரைக்கூட பள்ளிகல்வித்துறை அமைச்சராக நியமிக்கவில்லை என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : August 27, 2026 at 7:24 PM IST
சென்னை: தலித் சமூகத்தினரை பார்ப்பது கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலா? அல்லது பச்சாதாபத்தின் அடிப்படையிலா? என திமுகவிடம் அமைச்சர் வன்னி அரசு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தின் 8வது நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 27) சமூக நீதித் துறை, பிறபடுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது. அப்போது தலித் சமூகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த கட்சி யார் என்று தி.மு.க. - த.வெ.க. இடையே வார்த்தைப்போர் நடைபெற்றது.
இதில், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியபோது, "அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்த தி.மு.க. ஏன் ஒரு தலித் நபரைக்கூட பள்ளிகல்வித்துறை அமைச்சராக நியமிக்கவில்லை. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக வேலை செய்வது கடமை. ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தினை சேர்ந்தவர்கள் இத்தனை பேர் மேலே வந்துவிட்டார்கள். எல்லோருக்கும் எல்லாம் இது அம்பேத்கர் சொன்ன சட்டம்” என்று கூறினார்.
இதைத் தொடர்ந்து பேசிய திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.என். நேரு, “அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஜாதி பிரச்சினையை சட்டப்பேரவைக்கு கொண்டுவந்து விடக்கூடாது” என்று கூறினார். இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “நீங்கள் வெளியே சொன்னதை எல்லாம் நான் இங்கு சொன்னால் நாடு தாங்காது” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு பேசியபோது, “குறிப்பிட்ட தொகுதியில் தலித் இனத்தைச் சேர்ந்தவர்களை தொகுதியில் நிறுத்தினேன் என்று திமுகவினர் பேசுகிறார்கள். இது கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பேசுகிறீர்களா அல்லது பச்சாதாபத்தின் அடிப்படையில் பேசுகிறீர்களா?
தலித் சமூகத்தினரை பரிதாபத்தின் தோனியில் பார்ப்பதாகத்தான் நான் இதை உணர்கிறேன். கடந்த தேர்தலில் நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வெற்றி பெற்று சட்டப்பேரவைக்கு வந்தோம். ஆனால் இந்த தேர்தலில் இரண்டு வி.சி.க. உறுப்பினர்கள்தான் வெற்றி பெற்று பேரவைக்கு வந்துள்ளோம். இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் ஒருவருக்கு அமைச்சரவை பதவி கொடுத்து, ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு தந்துள்ளது த.வெ.க. இதுதான் கோட்பாடு. அதன்படி தி.மு.க. கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் பேசவில்லை. பரிதாபத்தின் அடிப்படையில் தான் பார்ப்பதாக கருதுகிறேன்” என்று தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், “கடந்த ஆட்சியில் ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு செய்த நலத்திட்டங்கள் குறித்து எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் விளக்கத்தை எடுத்துச் சொன்னார். அதேபோன்று தற்போது ஆட்சியில் ஆணவ படுகொலைகள் நடைபெறுகின்றன என்பன உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் குறித்து அவர் பேரவையில் கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்.
இதற்கு ஆளும் கட்சியைச் சார்ந்த அமைச்சர்கள் பதில் கூற வேண்டும். ஆனால் அதற்கு பதிலாக தேவையே இல்லாத கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். இது தவறான பாதைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களுக்காக ஒதுக்கப்படும் நிதி உரிய முறையில் செலவிடப்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மேம்பாட்டு சட்டத்தை நிறைவேற்றியது தி.மு.க.” என்று பேசினார்.
இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “சமூக நீதி பேசும் தி.மு.க. கடந்த ஆட்சியில் சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பை பற்றி பேசவே இல்லை. ஆனால் தெலங்கானா, மேற்கு வங்கம், பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் மூன்று மாதங்களில் சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது. சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பு நடத்த மாநில அரசுக்கு உரிமை உள்ளது. தி.மு.க.வை சேர்ந்தவர்கள், பா.ஜ.க.வின் பெயரை சொல்லி தப்பிக்க கூடாது." என்று கூறினார்.