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இடதுசாரிகளை ஒடுக்க நினைக்கிறதா தமிழ்நாடு அரசு?- சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் கேள்வி

தமிழ்நாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களா? என்று பெ.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

பெ.சண்முகம், சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர்
பெ.சண்முகம், சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் (@Shanmugamcpim)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 11:48 PM IST

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சென்னை: குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியரின் சுற்றறிக்கை, உயர்கல்வித் துறையின் சுற்றறிக்கை ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டி இடதுசாரிகளை தமிழக அரசு ஒடுக்க நினைக்கிறதா? என்று சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆளும் தவெக கூட்டணி அரசில் அங்கம் வகிக்கும் சிபிஎம் கட்சியின் மாநில செயலாளர், அரசுக்கு பல்வேறு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி இருப்பது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன், திண்டுக்கல் மாவட்டம், குஜிலியம்பாறை வட்டத்தில் உள்ள மார்ச்கிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் விவரங்களை சேகரிக்குமாறு வட்டாட்சியர் அய்யாசாமி, வருவாய் ஆய்வாளர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பி இருந்தார். இதற்கு தமிழக அளவில் கடும் எதிர்ப்பு வந்ததை அடுத்து, அந்த சுற்றறிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டது.

இதேபோல், தமிழ்நாட்டில் இடதுசாரி அமைப்புகள் மற்றும் காக்ரோச் ஜனதா கட்சியினர் நடத்தும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் போராட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்பதை தடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் உயர்கல்வித் துறை மூலம் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இதற்கும் கடும் எதிர்ப்பு வலுத்ததை அடுத்து அந்த சுற்றறிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக, சட்டப்பேரவையில் இடதுசாரி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கொண்டு வந்த சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்கு பதிலளித்துப் பேசிய உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், மாணவர்களின் போராட்ட உரிமைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கம் தமிழக அரசுக்கு இல்லை என்றும், சர்ச்சைக்குரி சுற்றறிக்கையில் சில அரசியல் கட்சிகளின் பெயர்கள் தவறுதலாகக் குறிப்பிடப்பட்டதை அறிந்தவுடன் அது உடனடியாக வாபஸ் பெறப்பட்டது என்றும் விளக்கம் அளித்தார்.

ஆனால், இந்த விளக்கத்தை கடுகளவும் ஏற்க முடியாது என்று பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து, தமிழக அரசுக்கு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி அவர் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அந்த 8 நிமிட வீடியோவில், "பாஜக, திமுக, அதிமுக, காங்கிரசுக்கு மாணவர் அமைப்பு உள்ளன. இதை எல்லாம் குறிப்பிடாமல் இடதுசாரி மாணவர் அமைப்புகள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னதை சமாளிக்க அமைச்சர் இவ்வாறு பேசியுள்ளார்.

இதன்மூலம், இடதுசாரி மாணவர்களை ஒடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் வெளிப்பட்டுள்ளது; உள்நோக்கம் இல்லை என அமைச்சர் சொல்வது ஏற்கத்தக்கது அல்ல.

இதற்கு காரணமான தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர், காவல் துறை, கல்வித் துறை உள்ளிட்ட தரப்பை சேர்ந்த அனைவரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

தலைமை செயலாளர் உட்பட அனைவரும் இதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஆட்சியாளர்களுக்கு இது தெரியாமல் இருக்க வாய்ப்பில்லை. இத்தகைய சுற்றறிக்கை சட்டவிரோதமானது. அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிரானது. சுற்றறிக்கை திரும்ப பெற்றுவிட்டதால் மட்டும் பிரச்சனை முடிந்து விடவில்லை.இதேபோன்றுதான், குஜிலியம்பாறையில் ஒரு வட்டாட்சியர் இடதுசாரி கட்சியினரின் விவரங்களை ஒருநாளைக்குள் சேகரிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களா?

இந்த சுற்றறிக்கை வெளியிட்டதற்காக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அவரை இடமாற்றம் செய்வதாலும் சுற்றறிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டு விட்டதாலும் பிரச்சனை முடிந்துவிடவில்லை. இது சட்டவிரோதம் என அனைத்து அதிகாரிகளுக்கு தெரிந்தும், ஒருவர் கூட வட்டாட்சியரிடம் தெரிவிக்கவில்லை.

கடும் எதிர்ப்பு வந்த பிறகுதான் சுற்றறிக்கை திரும்ப பெறப்பட்டது. அவர்கள் தாமாக முன்வந்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. சுற்றறிக்கை வெளியிட்ட வட்டாட்சியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

அதிகாரிகள் எந்த தவறு செய்தாலும் அது அரசுகுத்தான் வந்து சேரும். எனவே, முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளின் இத்தகையை நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது, சரியான திசையில் நி்ர்வாகத்தை கொண்டு செல்ல உதவும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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