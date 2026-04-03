கரு.நாகராஜன் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு: நாராயணன் திருப்பதி விளக்கம்
கரு.நாகராஜன் மீதான புகார் குறித்து அவரே காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் என நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்தார்.
Published : April 3, 2026 at 8:31 PM IST
சென்னை: கரு.நாகராஜன் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக கட்சி ரீதியாக விசாரித்து வருகிறோம் என பாஜக செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தி.நகரில் உள்ள தமிழக பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் வைத்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி, "பிரதமர் தமிழகம் வருகை குறித்து தவறான தகவல்கள் பரப்பட்டு வருகிறது. புதுச்சேரியில் தேர்தல் பிரச்சாரம் முடித்து இன்று (ஏப்ரல் 3) மாலை பிரதமர் சென்னை வருகிறார். பின்னர் தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தங்கி கட்சியினரையும், முக்கிய பிரமுகர்களையும் நாளை (ஏப்ரல் 4) சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நாளை தினமே அவர் கேரளம் செல்கிறார். இதுதான் அவரின் பயணத்திட்டம். ஆனால், சென்னையில் அவர் சாலை வலம் (ரோடு ஷோ) நடத்த இருப்பதாக தவறான தகவல்கள் பரப்பட்டு வருகின்றன. அது முற்றிலும் தவறானது" என அவர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தற்போது தமிழ்நாட்டில் எந்த விதமான தேர்தல் பிரச்சாரத்திலும் நாங்கள் ஈடுபடவில்லை. திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ. ராசா பேசியதாக சமூக வலைதளங்களில் ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், உரிய பதில் அளிக்க வேண்டும். திமுக ஊழலில் திளைத்தது என்பது இதன் மூலம் நிரூபணம் ஆகி உள்ளது. ஏற்கனவே பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், திமுக குடும்பத்தினர் 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழலில் ஈடுபட்டிருப்பதாக கூறினார். இதன் பின்னர் அவர் பதவி குறைக்கப்பட்டது" என கூறினார்.
மேலும், பாஜக மாநில துணைத்தலைவர் கரு.நாகராஜன் மீதான பாலியல் குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இதுதொடர்பாக கரு.நாகராஜன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கின்றார். சட்டம் அதன் கடமையை செய்யும். கட்சியும் இதுசம்பந்தமாக விசாரித்து வருகிறது. உரிய நேரத்தில் இதுபற்றி பேசுவோம்" என நாராயணன் திருப்பதி கூறினார்.