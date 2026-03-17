சிலிண்டர் கிடைக்காததற்கு மோடியா காரணம்? திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கேள்வி
வெளிநாடுகளிடம் பேசி எல்பிஜி சிலிண்டர்களை கொண்டு வந்து சேர்த்த உத்தமர் நரேந்திர மோடி என திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
Published : March 17, 2026 at 9:46 PM IST
திண்டுக்கல்: சமையல் எரிவாயு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதற்கு பிரதமர் மோடியா காரணம் என அதிமுக பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
ஆளும் திமுக அரசை கண்டித்து, திண்டுக்கல் மணிக்கூண்டு பகுதியில் அதிமுக தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அதில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், நத்தம் விஸ்வநாதன், பாஜக மாநில செயலாளர் ராம சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேசியதாவது "திமுக அரசின் ஆட்சி இன்னும் 45 நாட்கள்தான் இருக்கும். வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்த மறுநாள் தமிழகத்தில் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தலைமை பொறுப்பேற்றுள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார். தூத்துக்குடி சகோதரிக்கு நடந்த கொடுமையை கேட்க சென்ற திமுக எம்.பி. கனிமொழி, அமைச்சர் கீதா ஜீவன் ஆகியோரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் வெளியேற்றி உள்ளனர். இத்தனை கொலை, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களுக்கு காரணம் போதைப்பொருள் புழக்கம்தான். பள்ளிக்கூடம் அருகிலேயே மிட்டாயில் கஞ்சாவை வைத்து விற்கிறார்கள்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜக தனியாக நின்றது. அதிமுகவும் தனியாக நின்றது. தற்போது நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்ததால், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமிழகத்தில் 50 சதவீதம் வெல்லும் என கருத்துக்கணிப்பு சொல்கிறது. திமுகவிற்கு 40 முதல் 42 சதவீதமே வந்துள்ளது. இதனால் அதிமுக கூட்டணிக்கு எழுதப்பட்ட வெற்றியாக உள்ளது என்று மக்கள் கூறிவிட்டனர்.
திமுகவினர் எங்கு பார்த்தாலும் சமையல் சிலிண்டர் கிடைக்கவில்லை என போராடி வருகின்றனர். சிலிண்டர் கிடைக்காததற்கு பிரதர் மோடியா காரணம்? ஈரான் மற்றும் உலக நாடுகளைத்தான் கேட்க வேண்டும்.
உலக நாடுகள் சண்டையிட்டுக் கொள்கிறார்கள். புத்திசாலித்தனமாக, ஜனநாயக முறைப்படி அத்தனை வெளிநாடுகளிடமும் பேசி எல்பிஜி சிலிண்டர்களை கொண்டு வந்து சேர்த்த உத்தமர் நரேந்திர மோடி. அவருடைய சாணக்கியத்தனத்தினால் பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் எதுவும் பிரச்சனை இன்றி கிடைத்து வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் ஜெயலலிதா முதல்வராக இருக்கும்போது, எதிர்க்கட்சித் தலைவராக கூட திமுகவால் வர முடியவில்லை. விஜயகாந்த் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தார். வாஜ்பாய் பிரதமராக இருந்தபோது பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்கும் பொழுது சரியான கூட்டணி என்றது திமுக. தற்போது அதிமுக - பாஜக கூட்டணியை மூழ்கும் கப்பல் என்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின். எந்தக் கப்பல் மூழ்கினாலும் அதனை வெளியே எடுத்து வருகின்ற நீர் மூழ்கிக் கப்பல்தான் அதிமுக. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, திமுக அரசுக்கு ரூ. 11 லட்சம் கோடி கொடுத்துள்ளது. ஆனால் காங்கிரஸ் இருந்த போது மூன்றில் ஒரு பங்கு கூட நிதியாக கொடுக்கவில்லை" என்றார்.