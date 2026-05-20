உத்திரமேரூரில் வெற்றிக்கொடி ஏற்றிய தவெகவின் மாற்றுத்திறனாளி எம்எல்ஏ முனிரத்தினத்திற்கு தமிழக அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்குமா?
உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஐந்து முறை எம்எல்ஏவாக இருந்த திமுகவின் சுந்தரை, தவெகவின் முனிரத்தினம் வெற்றி கொண்டார்.
Published : May 20, 2026 at 11:04 PM IST
BY - சுபாஷ் தயாளன்
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவை வீழ்த்தி, உத்திரமேரூர் தொகுதியின் எம்எல்ஏவாகி சாதனைப் படைத்துள்ள தவெகவின் மாற்றுத்திறனாளி முனிரத்தினம், தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவாரா? என்ற ஆவல் கலந்த கேள்வி தொகுதி மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக கூட்டணிக் கட்சிகளான விசிக, கம்யூனிஸ்ட்கள், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ஒரு பிரிவினரின் ஆதரவுடன் விஜய் தமிழக முதல்வராக மே மாதம் 10 -ம் தேதி பதவியேற்று கொண்டார். அவருடன் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்ட 9 பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்று கொண்டனர்.
இந்த நிலையில், விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவை நாளை (மே 21) விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த அமைச்சரவையில், திமுகவின் கோட்டையாக கருதப்பட்டு வந்த உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் சாதனை வெற்றி பெற்றுள்ள தவெக வேட்பாளர் முனிரத்தினத்துக்கு இடம் கிடைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு பல்வேறு தரப்பிலும் எழுந்துள்ளது. ஏன் இந்த எதிர்பார்ப்பு? முனிரத்தினத்தின் வெற்றியில் அவ்வளவு என்ன சிறப்பு? வாருங்கள் பார்க்கலாம்.
திமுகவை தோற்றுவித்த அண்ணாதுரை பிறந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் அனைத்து சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் தவெக கைப்பற்றி உள்ளது அரசியல் அரங்கில் பெரும் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குறிப்பாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நீண்டகாலமாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த திமுகவுக்கு எதிராக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளரான மாற்றுத்திறனாளி முனிரத்தினம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.
ஐந்து முறை எம்எல்ஏ
உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுகவின் சிட்டிங் எம்எல்ஏவாக இருந்த சுந்தர் சுமார் 70,523 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளரான முனிரத்தினம் 84,643 வாக்குகளை பெற்று சுமார் 14,120 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சுந்தரை வீழ்த்தினார்.
உத்திரமேரூர் தொகுதியில் இதற்கு முன்பு 1989,1996,2006,2016,2021 என ஐந்து முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் திமுகவின் சுந்தர். மேலும் சட்டமன்றத்தில் 100 சதவீதம் வருகை பதவியும் பதிவு செய்து உத்தரமேரூரில் அசைக்க முடியாத அரசியல் சக்தியாகவும் திகழ்ந்து வந்தார்.
ஆனால், கடந்த 10 ஆண்டுகாலமாக அடிப்படை வசதிகள் முறையாக செய்து தரவில்லை, மக்கள் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை, வளர்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளவில்லை, தொகுதி மக்களை சந்திக்கவில்லை, தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்ற அதிருப்தி குரல்கள் தேர்தலுக்கு முன்பு தொகுதி மக்கள் மத்தியில் ஒலித்து வந்தன.
மக்களின் இந்த மனநிலையை திறமையாக பயன்படுத்திக் கொண்ட தவெக வேட்பாளர் முனிரத்தினம் லஞ்சம், ஊழல் இல்லாத தூய்மையான ஆட்சி, தொகுதிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளும் செய்து தரப்படும் என்ற வாக்குறுதிகளை முன்வைத்து தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார். அதில் வெற்றியும் கண்டுள்ளார்.
உதயநிதியை விட அதிக சொத்து மதிப்பு
சுமார் 50 சதவீதம் உடல் குறைபாடு கொண்டவரான முனிரத்தினம் கேலிபார் அணிந்து கொண்டு தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தார். நன்கு கல்வி அறிவு கொண்டவரான இவர், 2009 ஆம் ஆண்டு முதலே விஜயின் மக்கள் இயக்கத்தில் ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு அதிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர்.
சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தபோது முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை விட அதிக சொத்து மதிப்பை காட்டிய முனிரத்தினம் அனைவரின் கவனத்தையும் பெற்றிருந்தார். மேலும், தன்னிடம் பணம் அதிகம் இருப்பதால், தான் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் தொகுதி நிதியிலிருந்து ஒரு ரூபாய் கூட எடுக்கமாட்டேன். ஊழல், லஞ்சம் எதுவும் இல்லாமல் தொகுதிக்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்வேன் என்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது வாக்குறுதி அளித்தார்.
இவரது வாக்குறுதிகளை ஏற்ற உத்திரமேரூர் தொகுதி மக்கள், பல ஆண்டுகளாக அசைக்க முடியாத சக்தியாக இருந்த திமுகவின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுந்தரை தோற்கடிக்க செய்து, தவெக வேட்பாளர் மணிரத்தினத்திற்கு வெற்றி வாய்ப்பை அளித்துள்ளனர்.
இளைஞர்கள், பெண்கள் ஆதரவு
திமுகவின் கோட்டையை அசைத்துப் பார்த்துள்ள முனிரத்தினத்தை ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொடர்பு கொண்டு பேசினோம். அப்போது அவர்," உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நான் வெற்றி பெற்றது எனது தனிப்பட்ட வெற்றி கிடையாது. அந்த தொகுதி மக்களின் வெற்றி. எங்கள் தலைவரின் வெற்றி. உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இதற்கு முன்பு ஐந்து முறை வெற்றி பெற்ற திமுகவின் சுந்தர் மீது மக்கள் மிகப்பெரிய அதிருப்தியில் இருந்தனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தொகுதியில் மக்களுக்கு தேவையான எந்த ஒரு அடிப்படை பணிகளையும் அவர் செய்யவில்லை.
திட்டப் பணிகள்
இதனால் பல ஊராட்சிகளில் அவர் வாக்கு சேகரிக்க சென்றபோது மக்கள் அவரை துரத்தி அடித்தனர். அவர் மீதான அதிருப்தி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சித் தலைவரின் ஊழல், லஞ்சம் இல்லாத தூய்மையான ஆட்சியின் மீது மக்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கை தான் எனக்கு இந்த வெற்றியை தேடித் தந்துள்ளது. உத்திரமேரூர் தொகுதியில் இளைஞர்கள், பெண்கள் எனக்கு அதிக அளவில் வாக்களித்து உள்ளனர்," என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "உள்ளூர் மக்களுக்கான தொழிற்சாலைகளில் வேலையை உறுதி செய்வது, தூய்மையான குடிநீரை வழங்குவது, சில ஊர்களுக்கு தேவையான சுடுகாட்டிற்கு பாதை அமைத்து தருவது போன்ற கோரிக்கைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு காண்பேன்.
மேலும், அனைத்து ஊராட்சிகளுக்கும் தரமான தார் சாலைகள் அமைத்து கொடுக்கப்படும், அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் சுத்தமான, தரமான பொது கழிப்பிடங்கள் கட்டி தரப்படும், ஏற்கனவே மக்கள் இயக்கத்தில் பணியாற்றியுள்ள அனுபவம் எனக்கு இருப்பதால், மக்களின் தேவைகளை ஆய்வு செய்து, அவற்றை நிறைவேற்ற உடனுக்குடன் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்" என்று உற்சாகம் பொங்க கூறினார் முனிரத்தினம்.
அமைச்சரவையில் இடம்?
விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையில் தங்களுக்கு இடம் கிடைக்குமா என்று கேட்டதற்கு, " நான் நன்கு படித்த சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் எனக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்குமா என்பதை எங்கள் கட்சித் தலைவர் விஜய் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும்" என்று ரத்தின சுருக்கமாக பதிலளித்தார் முனிரத்தினம்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் மாற்றுத்திறனாளி எம்எல்ஏவாக வரலாறு படைத்துள்ள முனிரத்தினம் தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவாரா என்ற கேள்விக்கான விடை நாளை தெரிந்துவிடும்.