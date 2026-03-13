கொள்கை எதிரியுடன் தவெக கூட்டணியா? விஜயின் டெல்லி பயணத்தை வைத்து பரபரக்கும் தமிழக அரசியல் களம்!
தவெக தலைர் விஜய் நாளை டெல்லி பயணிக்க உள்ள நிலையில், தேர்தல் கூட்டணி குறித்த அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றுள்ளது.
Published : March 13, 2026 at 10:30 PM IST
- By பாண்டியராஜ்.ப
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை 2026 பொதுத் தேர்தல் தேதி வரும் திங்கள்கிழமை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், ஆளும் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் 21 கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தையை தீவிரமாக நடத்தி வருகிறது.
மறுபுறம் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி உறுதியாகிய நிலையில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையை, வெளிப்படையாக இன்னும் தொடங்காமல் உள்ளது. இந்த நிலையில் அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இணைய உள்ளதாக கடந்த இரு தினங்களாக தகவல்கள் வெளிவந்து கொண்டிருந்தன. இன்று பிற்பகலில் இருந்து அந்த தகவல் மேலும் வீரியமடைய தொடங்கி, சமூக வலைத்தளங்களில் மிகப்பெரிய விவாதப் பொருளாகவும் மாறியுள்ளது. இந்த தகவலுக்கு ஆதரவாகவும், எதிராகவும் வெளிப்படையாக கருத்துக்கள் பகிரப்பட்டு வருகின்றன.
சிபிஐ சம்மன்
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி கரூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற விஜயின் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41பேர் உயிரிழந்த விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரித்து வரும் நிலையில் ஏற்கனவே விஜயை நேரில் வரவழைத்து விசாரணை மேற்கொண்டிருந்தது, இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் விஜய்க்கு மீண்டும் சம்மன் அனுப்பிய சிபிஐ வரும் 15 ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதற்காக நாளை பிற்பகல் தனி விமானம் மூலம் டெல்லி செல்லும் விஜய் சனிக்கிழமை இரவு தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தங்க உள்ளார்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராகி பதில் அளிக்க உள்ளார். இந்த நிலையில் தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜய் இணைவதற்கான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும், ஆந்திர மாநில துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் இதற்காக பேசியதாகவும் கடந்த சில நாட்களாகவே தகவல்கள் வெளிவந்த வண்ணம் இருந்தன.
மாவட்ட செயலாளர்கள் திடீர் கூட்டம்
இந்த தகவல் உண்மையாக இருக்குமோ எனும்படியாக, தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி என்.ஆனந்த் இன்று திடீரென மாவட்ட செயலாளர்களின் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தை (ஆன்லைன்) அழைப்பு நடத்தி உள்ளார். இதில் முக்கியமாக, சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் நாம் தனித்து தேர்தலை சந்திக்கலாமா அல்லது கூட்டணி வைத்து தேர்தலை சந்திக்கலாமா என மாவட்ட செயலாளர்களிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.
அதற்கு பெரும்பாலானோர் தலைவர் (விஜய்) எடுக்கும் முடிவுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் என தெரிவித்த நிலையில், ஒரு சிலர் மட்டும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டால் திமுகவை எதிர்த்து களமாட சரியாக இருக்கும் என்ற தங்களின் கருத்துகளையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
மிக முக்கியமாக யாருடன் கூட்டணி என்று கட்சியின் பெயரை குறிப்பிடாமல் தான் மாவட்ட செயலாளர்களிடம் கருத்துகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது.
வேட்பாளர்கள் நேர்காணலிலேயே உறுதி செய்த விஜய்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் ஏற்கெனவே விருப்ப மனு நேரடியாகவும் ஆன்லைன் வாயிலாகவும் விநியோகம் செய்யப்பட்டு மனுக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளன. அப்படி திரும்ப பெறப்பட்ட மனுக்களில் இருந்து சுமார் 60 பேரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடந்த 9-ம் தேதி நேர்காணல் செய்தார், அப்போதே அந்த 60 பேருக்கும் இந்தந்த தொகுதிகளில் நீங்கள்தான் போட்டியிட உள்ளீர்கள் என மனுவில் கையொப்பமும் பெற்றுள்ளார். இந்த நிலையில் தான் இன்று நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் ஏற்கனவே தங்களுக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளை ஒருவேளை கூட்டணி கட்சிக்கு கொடுக்க உங்களுக்கு சம்மதமா என்றும், கூட்டணி வைத்துக் கொண்டால் ஒருங்கிணைத்து பணியாற்ற முடியுமா? எனவும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது.
கொள்கை எதிரியுடன் கூட்டணி?
தவெக எனும் கட்சியை ஆரம்பித்தபோதே கட்சியின் தலைவர் விஜய் தங்களின் அரசியல் எதிரி திமுக என்றும் கொள்கை எதிரி பாஜக என்றும் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். மேலும் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு பொதுக்கூட்டங்களிலும் இதை மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்து வந்தார்.
இந்த சூழ்நிலையில்தான், சிபிஐ சம்மன், பவன் கல்யாண் தரப்பு பேச்சுவார்த்தை ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு, கடந்த சில தினங்களாகவே தவெக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் பரவி் வருகின்றன.
தவெகவை எப்படியாவது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைத்துவிட வேண்டும் என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் விரும்புவதாகவும், அதன் காரணமாகவே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தை இன்னும் தொடங்காமல் உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
பரபரக்கும் அரசியல் களம்
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான தேதி மார்ச் முதல் வாரமே வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தேர்தல் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படாதது, தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வார்த்தை இன்னும் தொடங்காதது மற்றும் விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களும் தவெகவை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைப்பதற்கான இறுதி கட்ட முயற்சி என தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
தவெக தலைவர் விஜயின் டெல்லி பயணத்தின்போது நாளை இரவு அவரை பாஜக தரப்பில் இருந்து கூட்டணி தொடர்பாக அணுகலாம் என்றும் அதற்கான அழுத்தம் தரப்படலாம் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
என் டி ஏ - தவெக கூட்டணி தொடர்பாக பொதுவெளியில் பரபரப்பாக விவாதங்கள் நடைபெற்றுவரும் நிலையில், தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிட உள்ளதா அல்லது தனித்து போட்டியிட உள்ளதா? என்ற கேள்விக்கான விடை விரைவில் தெரிந்துவிடும்.