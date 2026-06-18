சின்னாபின்னமான திமுக கூட்டணி; மதிமுகவும் வெளியேறுகிறதா? ஜூன் 27 அன்று தெரிந்துவிடும்
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில், திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் மதிமுக போட்டியிட்டது துரதிருஷ்டமானது என்று துரை வைகோ வருத்தத்துடன் கூறியிருந்தார்.
Published : June 18, 2026 at 9:08 PM IST
- BY பாண்டியராஜ்.ப
நடைபெற்று முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் உறுதித்தன்மையை சின்னாபின்னமாக்கியுள்ளது.
திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் நீண்டகாலமாக அங்கும் வகித்துவந்த காங்கிரஸ், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், கம்யூனிஸ்டுகள், விசிக ஆகிய கட்சிகள் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளித்தன. அத்துடன், கம்யூனிஸ்டுகள் தவிர்த்து பிற கட்சிகள் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையிலும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் மதிமுக என்ன நிலைப்பாடு எடுக்கப் போகிறது என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தலைவர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்
தமிழக முதலமைச்சராக கடந்த மே மாதம் பதவி ஏற்ற பின்னர், முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலினை அவருடைய வீட்டிற்கே சென்று சந்தித்தார் முதலமைச்சர் விஜய். அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவையும் சந்தித்து அவர் வாழ்த்து பெற்றார். விஜயின் வருகையால் புளகாங்கிதம் அடைந்த வைகோ, 'தன் வீட்டிற்கு வந்த முதல் முதலமைச்சர்' என்று பெருமிதத்துடன் பேட்டியும் கொடுத்தார்.
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காத மதிமுக
முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தமிழக சட்டமன்றத்தில் கடந்த மே மாதம் 13ம் தேதி நடைபெற்றது. அதில் திமுக வெளிநடப்பு செய்த நிலையில், அதிமுக சார்பில் 25 எம்.எல்.ஏக்கள் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாகவும் 22 எம்எல்ஏக்கள் எதிராகவும் வாக்களித்தனர். குறிப்பாக திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்ட மதிமுகவின் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அப்போதே மதிமுக தவெகவிற்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது, தவெக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு சென்றுவிடும் என்று பரவலாக பேசப்பட்டது.
துரதிர்ஷ்டவசமாக உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டி
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார். அதில் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில், கடந்த ஒன்றாம் தேதி திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள திருச்சி சென்ற முதலமைச்சர் விஜய்யை மதிமுக முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ நேரில் வரவேற்றார்.
திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் முதலமைச்சரை வரவேற்றதாகவும், வளர்ச்சி திட்டங்கள் தொடர்பாக அவரை விரைவில் சந்திக்க உள்ளேன் என்றும் அரசியல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தமது இந்த சந்திப்புக்கு துரை வைகோ செய்தியாளர்களிடம் விளக்கம் அளித்திருந்தார்.
மேலும், 'துரதிருஷ்டவசமாக நாங்கள் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டோம். அந்த சின்னத்தில் போட்டியிட்ட காரணத்தால் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது' என்று துரை வைகோ கூறியதும் திமுக கூட்டணியில் மேலும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
திமுகவுடன் தேர்தலுக்கு முன்பே நெருடல்
திமுகவில் இருந்து வெளியேறிய பின்னர் வைகோ மீண்டும் திமுக, அதிமுக என மாறி மாறி கூட்டணி வைத்திருந்தாலும், 2016 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பின்னர் மாநில கட்சிக்கான அந்தஸ்தை இழந்த நிலையில், 2017 முதல் திமுகவுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வந்தது.
இருப்பினும் 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தல் மற்றும் 2021 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் திமுகவின் சின்னமான உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வற்புறுத்தியது மதிமுகவிற்கு நெருடலாகவே இருந்து வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட மதிமுகவின் முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோவையும் உதயசூரியன் சின்னத்திலேயே போட்டியிட திமுக வற்புறுத்தியது, ஆனால் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்து துரை வைகோ தீப்பெட்டி சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
இருப்பினும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் மதிமுகவை உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட வற்புறுத்தியது நெருடலை மேலும் அதிகப்படுத்தியது மட்டுமல்லாமல், தற்போது மதிமுகவை தவெக பக்கம் சாய வழிவகையும் செய்துள்ளது.
தவெகவுடன் நெருக்கம் காட்டும் மதிமுக
திமுக கூட்டணியில் மதிமுக தொடருமா, தொடராதா என்ற சந்தேகம் நீடித்துவரும் நிலையில், தவெகவுடன் மதிமுக நாளுக்கு நாள் இணக்கத்தை அதிகப்படுத்தி கொண்டே வருகிறது.
குறிப்பாக அமைச்சர்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் துரை வைகோ கலந்து கொள்வது, தவெகவின் நிர்வாக ரீதியிலான முடிவுகளை வரவேற்று பேசுவது என்று தொடர்ச்சியாக மதிமுக தவெக இடையே இணக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இதனிடையே நேற்று முன்தினம், பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆதார் அர்ஜுனா அண்ணா நகரில் வைகோ அவர்களை நேரில் சந்தித்து பேசி இருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நேரில் சந்தித்து பேசினார்.
பொதுக்குழுவில் முடிவு
திமுக கூட்டணியில் தொடர்வதா? தவெக கூட்டணியில் இணைவதா? இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவியை என்ன செய்வது? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய விவகாரங்கள் தொடர்பாக, வரும் ஜூன் 27ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள மதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், மதிமுகவின் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி தவெக கூட்டணியில் இணைய வேண்டும் வெளிப்படையாகவே பேசி வருகின்றனர்.
இதனிடையே, தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, "தவெகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது தொடர்பான முடிவு பொதுக்குழுவை கூட்டி ஆலோசித்த பிறகு எடுக்கப்படும்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.
துரை வைகோ உள்ளிட்ட தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் முதல் மாவட்ட அளவிலான நிர்வாகிகள் வரை தவெக கூட்டணிக்கு செல்லும் மனநிலைக்கு வந்துவிட்ட நிலையில், அதையே 27ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள பொதுக்குழுவும் எதிரொலிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அன்றைய தினம் தவெக, மதிமுக குறித்த பல்வேறு கேள்விகளுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக விடை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.