'மக்கள் சக்தி இயக்கம்'; பிறந்த நாளில் புதிய கட்சியை தொடங்கும் அண்ணாமலை?
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவரான அண்ணாமலையின் டெல்லி பயணம் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Published : June 1, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தமது பிறந்த நாளில் (ஜுன் 4) புதிய அரசியல் கட்சி துவங்குவது குறித்து அறிவிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அவரின் ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் எகிறியுள்ளது.
தமிழகத்தில் பாஜக மாநில தலைவராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்ட பின்னர், அப்போதைய திமுக ஆட்சியில் நிலவிய சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் குறித்து அன்றாட செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு, ‘என் மண் என் மக்கள்’ நடைபயணம் என தமிழ்நாடு மக்களிடையே பாஜக முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு வரவேற்பு பெற்றது. மேலும் திமுக ஆட்சியின் ஊழல் குறித்து அவர் வெளிப்படையாக பேசியது பெரும் பேசுபவர்களாக மாறியது. அதனைத் தொடர்ந்து பாஜக மாநில தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை மீது திமுக வழக்கு தொடர்ந்தது.
திமுகவை எதிர்த்து அண்ணாமலை களத்தில் பல்வேறு கருத்துக்களை தொடர்ந்து தெரிவித்து வந்ததால் தமிழக மக்களிடம், குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியில் பாஜகவுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது. ஆனால், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்த நிலையில், தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவியிருந்து அண்ணாமலை மாற்றப்பட்டார். பாஜக மாநிலத் தலைவராக நயினார் நாகேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு பாஜகவுக்குள் பல்வேறு கருத்து மோதல்கள் நிலவியதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதன் வெளிப்பாடாக அண்மையில் நடைபெற்ற தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டுமென பாஜக தேசியத் தலைமை பலமுறை வலியுறுத்தியும் அவர் அதனை ஏற்காமல் மறுத்துவிட்டார்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மூன்றாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்ட நிலையில், பாஜக வெறும் ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த நிலையில், அண்ணாமலையின் பிறந்த நாளான ஜூன் 4 ஆம் தேதி, 'மக்கள் சக்தி இயக்கம்' என்ற பெயரில் புதிய அரசியல் கட்சியை அவர் தொடங்கவுள்ளதாக கடந்த ஒரு வாரமாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், இன்று மாலை டெல்லி செல்வதற்கு முன்னர் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின்போது, புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? என்று எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, "எல்லாவற்றுக்கும் இன்னும் 2 நாள்களில் பதில் கூறுகிறேன்" என்று சொல்லிவிட்டு அண்ணாமலை டெல்லிக்கு பறந்தார்.
ஆனால், அதே நேரம் பாஜகவின் மூத்த நிர்வாகிகள் சிலர், அண்ணாமலை பதவிக்காக ஆசைப்படுபவர் இல்லை எனவும், அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இருந்து பாஜகவை வளர்ப்போம் என்றும் கருத்துகின்றனர்.
எது எப்படியோ, அண்ணாமலை தனது பிறந்தநாளில் புதிய கட்சியை அறிவிப்பாரா என்பதே அவரது ஆதரவாளர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.