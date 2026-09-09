செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற திமுக செயற்குழு கூட்டம்; முக்கிய தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவையில் இருந்தபோது டாஸ்மாக் முறைகேடுகள் தொடர்பாக நேரடியாக விமர்சித்ததுடன், பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளையும் முன் வைத்திருந்தார்.
Published : September 9, 2026 at 4:19 PM IST
கரூர்: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடைபெற்ற திமுக செயற்குழுக் கூட்டத்தில், தமிழக அரசை கண்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்விக்கு பின் கட்சியின் அடிப்படை கட்டமைப்பை சீரமைக்கும் பொருட்டு இரண்டு தொகுதிக்கு ஒரு மாவட்டச் செயலாளர் என்ற வீதத்தில் மாவட்டச் செயலாளர்களின் எண்ணிக்கையை 110 ஆக திமுக தலைமை உயர்த்தியுள்ளது. மாவட்டச் செயலாளர்கள் அனைவரும் உட்கட்சித் தேர்தல் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படவுள்ளனர். அதேபோல் ஒருவர் இரண்டு முறைக்கு மேல் பதவி வகிக்க முடியாது, வயது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறைகளையும் திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.
கரூர் இரண்டாகப் பிரிப்பு
அந்த வகையில், கரூர் மாவட்டத்தில் கரூர் மேற்கு, கரூர் கிழக்கு ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கரூர் மேற்கு மாவட்டத்தில் அரவக்குறிச்சி, கரூர் ஆகிய தொகுதிகளும், கரூர் கிழக்கு மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி), குளித்தலை ஆகிய தொகுதிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
கரூர் மாவட்டச் செயற்குழு கூட்டம்
கரூர் மாவட்ட திமுக அலுவலகமான கலைஞர் அறிவாலயத்தில் நேற்று (செப்.08) திமுகவின் மாவட்டச் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. கோயம்புத்தூர் தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினரும், கரூர் மாவட்டச் செயலாளருமான செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக திமுக தலைமைக் கழகப் பிரதிநிதிகள் முகம்மது சகி, பெரம்பலூர் பிரபாகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு முன்னிலை வகித்தனர்.
இந்த கூட்டத்தில் திமுகவின் மாநில நெசவாளர் அணி தலைவர் நன்னியூர் ராஜேந்திரன், அரவக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளங்கோ, குளித்தலை சட்டமன்ற உறுப்பினர் சூரியனூர் சந்திரன், கரூர் மாநகராட்சி மேயர் கவிதா, துணை மேயர் தாரணி சரவணன், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவகாமசுந்தரி மற்றும் திமுக பகுதி, கிளைச் செயலாளர்கள், பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சரின் பதிலுரையின்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை மற்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறை மூலம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள், நிர்வாகிகள் மீது விசாரணை என்ற பெயரில் பொய் வழக்குகள் பதிவு செய்து வரும் தவெக அரசை கண்டித்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
செந்தில் பாலாஜியை நேரடியாக விமர்சித்த முதலமைச்சர்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் காவல்துறையின் மானிய கோரிக்கை மீதான பதிலுரையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவையில் இருந்தபோது டாஸ்மாக் முறைகேடுகள் தொடர்பாக நேரடியாக விமர்சித்ததுடன், பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளையும் முன் வைத்திருந்தார்.
பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் கடைசி நாளான நேற்று (செப்.08) சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் 2026- 2027ஆம் ஆண்டுக்கான பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த மானிய கோரிக்கைகள் மீதான வாக்கெடுப்பு மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து அரசின் சட்ட முன்வடிவுகள் தொடர்பான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. இறுதி நாளில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பங்கேற்காமல் கட்சியின் மாவட்டக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இரண்டு தொகுதியை இழந்த திமுக
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் குளித்தலை, கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி), கரூர், அரவக்குறிச்சி ஆகிய நான்கு தொகுதிகளையும் தன் வசம் வைத்திருந்த திமுக, 2026- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அரவக்குறிச்சி, குளித்தலை ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருந்தது.