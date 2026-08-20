தேவநாதன் யாதவ் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகியா? - உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி விளாசல்
"உண்மையிலேயே பணம் திருப்பிச் செலுத்தும் எண்ணம் இருந்திருந்தால் 100 கோடி டெபாசிட் உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் சென்றது ஏன்?" என முதலீட்டாளர்கள் தரப்பு வழக்கறிஞர் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : August 20, 2026 at 8:13 PM IST
சென்னை: தேவநாதன் யாதவ் சுதந்திரப் போராட்ட தியாகியா? என்று அவரது வழக்கறிஞரிடம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை தி மயிலாப்பூர் இந்து பெர்மனெட் ஃபண்ட் நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களிடம் பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குனர் தேவநாதன் யாதவ் கைது செய்யப்பட்டு சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேவநாத யாதவ் புதிய மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், "தன்னுடைய சொத்துக்களை விற்று பணத்தைத் திருப்பி செலுத்தத் தயாராக இருப்பதாகவும், எனவே ஓய்வுப் பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு ஒன்றை அமைக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (ஆக.20) விசாரணை வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தேவநாதன் யாதவ் நீண்ட நாட்களாக சிறையில் உள்ளதாகவும், அவருடைய சொத்துக்களை விற்பனை செய்து முதலீட்டாளர்களுக்கு தர தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, "அவர் என்ன சுதந்திரப் போராட்ட தியாகியா? சிறையில் தான் இருக்கட்டுமே" எனத் தெரிவித்தார். நிதி நிறுவனம் என்ற பெயரில் தனக்காகப் பணத்தை மோசடி செய்துள்ளார் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
முதலீட்டாளர்கள் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஆர்.திருமூர்த்தி, "நீதிமன்றம் விதித்த ரூ.100 கோடி டெபாசிட் செய்ய வேண்டும் என்ற நிபந்தனை நிறைவேற்றவில்லை. சிறையில் இருக்கும்போது சிறை கண்காணிப்பாளர் கையொப்பம் பெற்று மனுத்தாக்கல் செய்யப்படவில்லை. உண்மையிலேயே பணம் திருப்பிச் செலுத்தும் எண்ணம் இருந்திருந்தால் உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கனவே விதித்த 100 கோடி டெபாசிட் உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றம் சென்றிருக்கக் கூடாது" என வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதி, தேவநாதன் யாதவின் சொத்து விவரங்களைத் தாக்கல் செய்யுமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை வரும் செப்.05-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்துள்ளார்.