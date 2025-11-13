டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சதிகாரர்கள் கோவை வந்தார்களா? தீவிர விசாரணையில் போலீசார்!
டெல்லி கார் வெடிப்பு சம்பவமும், கோவையில் 2022இல் நடந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதாக போலீசார் சந்தேகிக்கும் நிலையில் விசாரணை வளையத்தை விரிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 13, 2025 at 1:19 PM IST
கோயம்புத்தூர்: டெல்லியில் நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கோவை வந்து சென்றிருக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக சந்தேகம் எழுந்துள்ள நிலையில், கோவை போலீசார் இதுதொடர்பாக தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர்.
டெல்லி செங்கோட்டை அருகே உள்ள சிக்னலில் நவ.10ஆம் தேதி இரவு பயங்கர கார் குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் சிக்கி 12 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், பலர் படுகாயமடைந்து மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக டெல்லி காவல்துறை, என்ஐஏ அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதில், காரை ஓட்டி வந்த நபர் காஷ்மீரை சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் நபி என்பது தெரியவந்தது. மேலும், சிதறிய அவரது உடல் பாகங்களை வைத்து நடத்திய டிஎன்ஐ சோதனையிலும் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கோவையில் 2022இல் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்துக்கும், டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்துக்கும் இடையே தொடர்பு இருப்பதை கோவை போலீசார் கண்டறிந்தனர். கோவையில் உக்கடம் பகுதியில் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அமைப்பின் ஆதரவாளரான ஜமிஷா மூபின் என்பவர், காரில் வந்து வெடிகுண்டை வெடிக்கச் செய்தார்.
இரண்டு சம்பவத்திலும் சாலையில் கார் வெடித்தது. கோவை சம்பவத்தில் காரில் இருந்த சிலிண்டர்கள் வெடித்ததில் கார் இரண்டாக உடைந்தது சிதறியது. காருக்குள் ஏராளமான ஆணிகளும், கோலி குண்டுகளும் கண்டறியப்பட்டன.
டெல்லி சம்பவத்தில் காரில் இருந்த அம்மோனியம் நைட்ரேட், எரிபொருள் எண்ணெய் மற்றும் டெட்டனேட்டர்கள் இருந்த காரணங்களால் கார் வெடித்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்நிலையில், இரண்டு சம்பவங்களையும் கோர்த்து கோவை போலீசார் தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளனர்.
ஏற்கனவே கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் இருந்தே, கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தின் அடிப்படையில் 140க்கும் மேற்பட்டோரை போலீசார் கண்காணித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தின் பின்னணியில் இருப்பவர்கள், கோவை வந்து சென்றிருக்கலாம் என கோவை போலீசார் சந்தேகிப்பதால், இதுதொடர்பான விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பேசிய கோவை காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர், “கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் விசாரணை வளையத்துக்குள் கொண்டு வந்துள்ளோம். கோவை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்களையும் கண்காணித்து வருகிறோம். சந்தேகத்திற்கிடமான அனைவரது சமூக வலைதளங்களையும் உளவுப் பிரிவு போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
கர்நாடக மாநிலத்தில் நடைபெற்ற டிபன் பாக்ஸ் வெடிகுண்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கோவை வந்து சென்றது விசாரணையில் தெரியவந்தது. அதேபோல், டெல்லியில் நடைபெற்ற கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கோவை வந்து சென்றனரா? என்ற கோணத்தில் ரகசிய விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மருத்துவர்கள் என தெரியவந்துள்ளதால், விசாரணை வளையத்தை பெரிதாக்கியுள்ளோம். இதுகுறித்து என்ஐஏ, மத்திய உளவு பிரிவு போலீசாரிடமும் உதவி கேட்டுள்ளோம்” என்றார்.