கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு எதிரொலி; எகிறய திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வா விலை

கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு எதிரொலி; எகிறய திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வா விலை
ஒரு கிலோ அல்வா 400 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது ரூ.440க்கு விற்கப்படுகிறது.
Published : March 24, 2026 at 5:15 PM IST
திருநெல்வேலி: கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, உலக புகழ்பெற்ற திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வாவின் விலை அதிரடியாக உயர்த்துள்ளது. இதனால் இனிப்பு பிரியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
திருநெல்வேலி என்றாலே அனைவருக்கும் நினைவிற்கு வரும் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்று அல்வா. ஆனால், மேற்கு ஆசியாவில் நடைபெற்று வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக இந்தியாவிற்கான எரிபொருள் இறக்குமதி குறைந்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக எல்.பி.ஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக வணிக சிலிண்டர்களை விட வீட்டு விநியோக சிலிண்டர்களுக்கு அரசு முன்னுரிமை வழங்கி வருகிறது. தட்டுப்பாட்டை சீர் செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் குறைக்கப்பட்டதால் உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான பகுதிகளில் சிலிண்டர் இன்றி சிறிய அளவிலான உணவகங்கள் மூடப்பட்ட நிலையில், இதர உணவகங்கள் அதிகரித்த சிலிண்டர் விலையை சமாளிக்க உணவு விலையை உயர்த்தியுள்ளன.
இந்த வரிசையில் தற்போது நெல்லையில் புகழ்பெற்ற அல்வாவும் இணைந்துள்ளது. நெல்லை மாவட்டத்திற்கு குறைந்த அளவில் மட்டுமே கியாஸ் சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இதன் காரணமாக தங்களின் தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இனிப்பு தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் நிர்வாகம் வேதனை தெரிவிக்கின்றன.
குறிப்பாக, உலக புகழ்பெற்ற நெல்லை டவுன் இருட்டுக்கடை அல்வா நிறுவனம் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக அல்வா விலையை உயர்த்தியுள்ளது. ஏற்கெனவே ஒரு கிலோ அல்வா 400 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து வந்த நிலையில், தற்போது ரூ.440க்கு விற்கப்படுகிறது. கிலோவிற்கு 40 ரூபாய் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இருட்டுக்கடை அல்வா வாங்குவதற்கு நாள்தோறும் மாலையில் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் வரிசையில் நிற்பார்கள். புகழ்பெற்ற இந்த கடை தினமும் மாலை 5 மணிக்கு தான் திறக்கப்படும். இந்த விலை உயர்வு அல்வா பிரியர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க : தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் திடீர் தீ விபத்து
இதனிடையே, மற்றொரு பிரபல இனிப்பு நிறுவனமான சாந்தி ஸ்வீட்ஸ்-இல் கடந்த சில நாட்களாகவே இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளின் உற்பத்தி குறைக்கப்பட்டிருந்தது. கையிருப்பில் இருந்த சிலிண்டர்கள் காலியான நிலையில், உற்பத்தியை நிறுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக நிறுவன உரிமையாளர் கூறியுள்ளார்.