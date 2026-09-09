மரம் வெட்டும் இடத்தில் பிரசவித்த இருளர் பெண், குழந்தையுடன் உயிரிழப்பு- வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
"வாங்கிய கடனை கொடுக்காமல் மரம் வெட்டும் இடத்தில் இருந்து செல்ல கூடாது" என கூறி, அவர்களை மருத்துவமனைக்கு செல்ல விடாமல் மரக்கடை உரிமையாளர் ஆறுமுகம் தடுத்து நிறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 9, 2026 at 6:47 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மரம் வெட்டும் வேலைக்கு சென்ற இடத்தில், பிரசவ வலியால் துடித்த இருளர் பெண், பச்சிளம் குழந்தையுடன் உரிய சிகிச்சை கிடைக்காமல் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம், காஞ்சிபுரம் அருகே நிகழ்ந்துள்ளது.
கடன் கொடுத்த மரக்கடை உரிமையாளர், மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப மறுத்ததால், இந்த உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், சிங்காடிவாக்கம் ஊராட்சியை சேர்ந்த இருளர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்தன் (40). இவரது மனைவி தேன்மொழி (35). 9 மாத கர்ப்பிணியான தேன்மொழி, தன் கணவருடன் அரக்கோணம் சாலை, வெள்ளை கேட் அருகே, ஆறுமுகம் என்பவரிடம் கடந்த 6 மாதங்களாக தங்கி மரம் வெட்டும் வேலை செய்து வந்துள்ளார். இவர்களுடன் முத்து - காவியா என்ற மற்றொரு இருளர் தம்பதியும் இங்கு தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர்.
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மரக்கடை உரிமையாளர் ஆறுமுகத்திடம், ஆனந்தன் தம்பதி 20 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. 9 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த தேன்மொழிக்கு திடீரென கடுமையான பிரசவ வலி ஏற்பட்டுள்ளது. அலறியடித்த தம்பதி, உடனடியாக மருத்துவமனைக்குச் செல்ல அனுமதிக்குமாறு ஆறுமுகத்திடம் வேண்டியுள்ளனர்.
ஆனால், "வாங்கிய கடனைக் கொடுக்காமல் மரம் வெட்டும் இடத்தில் இருந்து செல்லக் கூடாது" எனக் கூறி, அவர்களை மருத்துவமனைக்குச் செல்ல விடாமல் ஆறுமுகம் தடுத்து நிறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
மருத்துவ உதவி கிடைக்காததால், தங்கியிருந்த கூடாரத்திலேயே தேன்மொழிக்கு சுகப்பிரசவம் நடைபெற தொடங்கியது. குழந்தையை முழுமையாக பிரசவிக்க முடியாமல், தீவிர வலி மற்றும் ரத்தப்போக்கால் துடித்த தேன்மொழியும், அவரது பச்சிளம் குழந்தையும் அங்கேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
நேற்று மாலை 4.00 மணிக்கு அங்கு வந்த உரிமையாளர் ஆறுமுகம், இந்தச் சம்பவத்தை வெளியே யாருக்கும் சொல்லக் கூடாது என்றும், பிரசவம் நடந்ததை மறைக்க வேண்டும் என்றும் கூறி, ஆனந்தனிடம் ரூ. 2,000 பணத்தைக் கொடுத்து, சடலங்களை சிங்காடிவாக்கம் இருளர் குடியிருப்புக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார்.
இதைக் கண்டு பயந்து போன இருளர் மக்கள், இக்கொடூர சம்பவம் குறித்து பழங்குடியின மக்களின் உரிமைக்காகச் செயல்படும் 'மக்கள் மன்றம்' அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மகேஷுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
அவரது வழிகாட்டுதலின்படி, பொன்னேரிகரை காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, காவல் துறையினர் மனுவைப் பெற்றுக் கொண்டு விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
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கூலித் தொழிலாளியை கடனுக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பாமல் மரக்கடை உரிமையாளர், 2 பேரின் உயிரை பறித்து விட்டதாகவும், அவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.