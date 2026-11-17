புத்தகம் கொள்முதல் முறைகேடு: கடந்த 20 ஆண்டு தரவுகளுடன் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட நீதிமன்றம் ஆலோசனை
புத்தகங்கள் கொள்முதலில் மற்றொரு முறைகேடு நடக்காதவாறு, ஒரு முறையான அரசாணையை வெளியிட அதிக காலம் எடுக்காது என நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : November 17, 2026 at 9:33 AM IST
மதுரை: தமிழ்நாட்டிலுள்ள நூலகங்களில் நடைபெற்ற புத்தக முறைகேடுகள் தொடர்பாக அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடலாம் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கோவை பெரியார் அறிவுலக நூலகம் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் உள்ள நூலகங்களுக்குப் புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருப்பதாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதன்பேரில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில் இந்த முறைகேடுகள் தொடர்பாக கூடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராமசுப்பு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தர்.
அம்மனுவில், “தமிழ்நாட்டில் உள்ள நூலகங்களில் புத்தகம் கொள்முதல் செய்ததில் பெரிய முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளன. பொது நூலகங்களுக்கு புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு 2024 ஆம் ஆண்டில் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தது. அந்த உத்தரவை செயல்படுத்தாத அரசு அலுவலர்கள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் சுவாமிநாதன், சுமதி அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதிகள் பின்வரும் உத்தரவுகளை அரசு பின்பற்றுமாறு உத்தரவிட்டனர்.
“புத்தகங்கள் கொள்முதலில் மற்றொரு முறைகேடு நடக்காதவாறு, ஒரு முறையான அரசாணையை வெளியிட அதிக காலம் எடுக்காது. அத்தகைய புத்தக கொள்முதல் முறையை கட்டுப்படுத்தும் நடைமுறை அமல்படுத்தப்பட்டவுடன், இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவை நாங்கள் முடித்து வைப்போம்.
நாங்கள் நிச்சயமாக பொருத்தமான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவோம். நூலகக் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது என்பதை நாங்கள் நீதிமன்ற கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறோம். அவ்வாறு வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத் தொகை முறையாக வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம். மேலும், அந்தத் தொகை இதுவரை எவ்வாறு செலவிடப்பட்டுள்ளது என்பதையும் நாங்கள் அறிய விரும்புகிறோம்.
அரசு அலுவலர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டிய பிரமாணப் பத்திரத்தில், இந்த அம்சத்திற்கும் ஒரு பத்தி ஒதுக்கப்பட வேண்டும். கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக புத்தகங்கள் கொள்முதல் எவ்வாறு நடைபெற்றுள்ளது என்பது குறித்து அடுத்த விசாரணை தேதிக்குள் ஒரு விரிவான அறிக்கையை அரசு தாக்கல் செய்வது நல்லது.
புத்தக கொள்முதல் முறைகேடு குறித்து ஒரு வெள்ளை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் அது முறையாக இருக்கும். இந்த ஊழல் தமிழக மக்களின் மனசாட்சியை உலுக்கியுள்ளது. அவர்களின் நம்பிக்கை மீட்டெடுக்கப்பட வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டின் இரண்டு முக்கிய ஆளுமைகளான ஈ.வெ. ராமசாமி (பெரியார்), சி. என். அண்ணாதுரை (முன்னாள் முதலமைச்சர்) ஆகியோர் நூலகங்கள் மற்றும் பொது வாசிப்பின் முக்கியத்துவத்தை நமக்கு பல வடிவில் உணர்த்தி உள்ளனர்.
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இந்த வழக்கில் சில இணை மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை அடுத்த விசாரணை தேதியில் பரிசீலிக்கப்படும். போலிப் பதிப்பாளர்கள் ஏற்கனவே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். அவர்களைக் காவலில் வைத்து விசாரிக்காவிட்டால், எந்த அரசு ஊழியருக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கப்பட்டது என்பதை ஒருபோதும் அறிய முடியாது.
அவர்கள் செயல்பட்ட விதம் வெளிக்கொணரப்பட வேண்டும். முந்தைய மோசடிகளைப் போலல்லாமல், தற்போதைய மோசடியானது அதன் அளவில் மட்டுமல்ல, அது செய்யப்பட்ட விதத்திலும் உயர்ந்து நிற்கிறது.
முதல் முறையாக, தீய நோக்கங்களை அடைவதற்காக செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் டிஜிட்டல் செயல்முறைகள் சிதைக்கப்பட்டுள்ளன.
நிச்சயமாக, இந்த விஷயங்கள் காவல்துறையின் அதிகார வரம்பிற்குள் வருகின்றன. அடுத்த விசாரணை தேதிக்குள், எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்வார்கள் என நாங்கள் நம்புகிறோம்”
இவ்வாறு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு தனது விரிவான உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.