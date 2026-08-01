கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்களில் குளறுபடி - என்.ஆர்.இளங்கோ குற்றச்சாட்டு
தமிழ்நாடு முழுவதும் 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்கு பதிவு இயந்திரங்கள் சரியாக இயங்கவில்லை என்று என்.ஆர். இளங்கோ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 1, 2026 at 4:57 PM IST
சென்னை: கொளத்தூர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்கள் சரியாக இயங்கவில்லை என்று திமுக சட்டத்துறை செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான என்.ஆர். இளங்கோ தெரிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தி.மு.க. தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலில், மு.க.ஸ்டாலின் 8,795 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கொளத்தூர் தொகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட 14 வாக்குச்சாவடிகளில் உள்ள மின்னணு வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்களை சரிபார்க்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்திடம் மு.க.ஸ்டாலின் தரப்பில் மனு அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவின் அடிப்படையில், சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள மின்னணு வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்களை சரிபார்க்கும் பணி கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்று வந்தது. மேலும், ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வாக்குச்சாவடிகள் என 7 நாட்கள் வரை இந்த பணி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக மின்னணு வாக்கு எண்ணும் இயந்திரத்தை சரிபார்க்கும் பணி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைக் கண்டித்து தி.மு.க. சட்டத்துறை செயலாளரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான என்.ஆர். இளங்கோ இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 2021-ஆம் ஆண்டு ஆட்சி அமைத்த போதிலும், வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்கள் சரியாக செயல்படுகிறதா? என்ற சந்தேகத்தை போக்குவதற்காக 2024-ஆம் ஆண்டு இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் ரிட் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, தற்போது தமிழ்நாட்டில் ஐந்து தொகுதிகளின் மின்னணு வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்களை சரிபார்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அதன்படி கொளத்தூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் ராஜபாளையம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் மின்னணு வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்களை சரிபார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் 10 வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்கள் சரி பார்க்க வேண்டும் என்று கூறி இருந்த நிலையில், அதில் ஒரு VVPAT இயந்திரம் செயல்படவில்லை என்று கூறினார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து, கொளத்தூர் தொகுதியில் ஜூலை 30-ஆம் தேதி, VVPAT இயந்திரம் ஒன்று செயல்படவில்லை என்று கூறி பாதியிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. நேற்றும் அதே பிரச்சனை ஏற்பட்டதாக தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, இன்று சிந்தாதரிப்பேட்டை வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மீதமுள்ள இரண்டு இயந்திரங்களை பார்வையிடுவதற்காக சென்றபோது, இயந்திரங்களின் அடையாள எண்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பது தெரியவந்தது.
கொளத்தூரில் உள்ள 157-ஆவது வாக்கு சாவடியில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் இயந்திரங்களின் முகவரி குறிப்புகளும் புத்தம் புதிதாக உள்ளது. இதன் மூலம் வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்கள் சரியாக பாதுகாக்கப்படவில்லை மற்றும் சரியாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதை சட்ட ரீதியாக தெரிந்துகொள்ள முடிந்தது.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை தயார் செய்த நிறுவனத்தில் இருந்து வந்திருந்த அதிகாரிகளிடம் 19 கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்குமாறு கேட்டுள்ளோம். மேலும், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்கு இயந்திரங்கள் சரியாக இயங்கவில்லை.
எனவே, தேர்தலின் போது பின்பற்றப்பட்ட எந்த நடைமுறைகள் மீதும் எங்களுக்கு தற்போது நம்பிக்கை இல்லை. கொளத்தூர் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவின் போது வைக்கப்பட்டிருந்த 8 வாக்கு எண்ணும் இயந்திரங்களில் 3 இயந்திரங்கள் தற்போது வேலை செய்யவில்லை.
இதற்கு சரியான முடிவு கிடைக்கவில்லை என்றால், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கையாக உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுவோம்” எனத் தெரிவித்தார்.