சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மதிப்பீட்டில் முறைகேடு - உரிய விசாரணை நடத்த மத்திய கல்வி அமைச்சருக்கு சு.வெங்கடேசன் கடிதம்
இந்த விவகாரத்தில் தற்காலிக நடவடிக்கைகள் போதுமானதாக இல்லை. தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அடங்கிய குழுவைக் கொண்டு விரிவான விசாரணை நடத்தி, முழு உண்மையை வெளியிட வேண்டும் என்று சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : June 7, 2026 at 3:56 PM IST
மதுரை: சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் மதிப்பீட்டில் நடந்த முறைகேடு குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தக் கோரி மத்திய கல்வி அமைச்சருக்கு மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்களை இந்த ஆண்டு ஆன்ஸ்கீரீன் மார்க்கிங் என்ற முறையில் கணினி வழியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது. இதில் பல்வேறு குளறுபடிகளும் முறைகேடுகளும் நடந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில், சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மதிப்பீடு முறைகேடு குறித்து உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று மதுரை சிபிஎம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், சிபிஎஸ்இ-யின் ஆன்ஸ்கிரீன் மார்க்கிங் (OSM) தளத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ள மிகத் தீவிரமான பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்து மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பாதுகாப்பு ஓட்டைகள்
அந்த கடிதத்தில், '19 வயதுடைய நெறிமுறை ஹேக்கர் (Ethical Hacker) நிசர்கா அதிகாரி என்பவர், சிபிஎஸ்இ-இன் விடைத்தாள் மதிப்பீட்டுத் தளத்தில் உள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் பாதுகாப்பு ஓட்டைகளை சமீபத்தில் அம்பலப்படுத்தியுள்ளார். இது பல இலட்சம் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பள்ளி முதல்வர்களின் டேஷ்போர்டுகளில் இருந்த, மாணவர்களின் விடைத்தாள்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 93 இலட்சம் தரவு வரிசைகள் போதிய பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருந்துள்ளன. இவற்றை மிக எளிதாகச் சிதைக்கவோ அல்லது மாற்றியமைக்கவோ சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் சேமிப்பகத்தில் இருந்த குறைபாடுகள் காரணமாக, 2026-ஆம் ஆண்டின் விடைத்தாள்கள் மற்றும் வினாத்தாள்களை அடிப்படை தொழில்நுட்ப அறிவு உள்ளவர்கள் கூட, OTP அங்கீகாரத்தைத் தவிர்த்துவிட்டு அணுகும் நிலை இருந்துள்ளது.
CBSE-இன் ஆன்-ஸ்கிரீன் மார்க்கிங் (OSM) தளத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ள மிகத் தீவிரமான பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் முறைகேடுகள் குறித்து ஒன்றிய கல்வி அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதினேன்.— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) June 7, 2026
இதில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள தற்காலிக நடவடிக்கைகள் போதுமானதாக இல்லை. தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அடங்கிய… pic.twitter.com/Baa9KiqgIs
நிர்வாகத்தின் அலட்சியம்
இந்த விவகாரம் முதலில் வெளிவந்தபோது, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் குறைபாடுகளை மூடிமறைக்கவே முயன்றனர். பொதுமக்களின் கடுமையான எதிர்ப்பிற்குப் பிறகே தவறு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. இந்த குளறுபடிகளால் அதிருப்தியடைந்த பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள், விண்ணப்ப விண்டோ திறக்கப்பட்ட முதல் நாளிலேயே 56,000-க்கும் மேற்பட்டோர் மறுமதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக தேர்வெழுதிய மாணவர்களில் கிட்டத்தட்ட 23% பேர் (4,04,319 மாணவர்கள்) தங்களின் விடைத்தாள் நகல்களைக் கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளது, வாரியத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மை சரிந்துள்ளதைக் காட்டுகிறது.
விசாரணையில் உள்ள குறைகள்
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சில அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அமைச்சரவை செயலகம் ஒரு நபர் விசாரணைக் குழுவை அமைத்துள்ளது. எனினும், இந்த விசாரணையின் வரம்புகள் மிகவும் குறுகியதாக இருப்பதாக நிபுணர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவரை மட்டுமே கொண்டு விசாரணையை நடத்துவது போதாது என்றும், தொழில்நுட்பக் குளறுபடிகளை ஆராய சைபர் செக்யூரிட்டி நிபுணர்களை ஏன் குழுவில் சேர்க்கவில்லை என்றும் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டுள்ளன.
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கோரிக்கை
உயர்கல்விச் சேர்க்கைக்கான கால அவகாசம் நெருங்கி வருவதால், பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க மத்திய கல்வி அமைச்சகம் உடனடியாகத் தலையிட வேண்டும். என்ன நடந்தது என்பது குறித்த விரிவான நிலை அறிக்கையை முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் வெளியிட வேண்டும். தவறு செய்தவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், மாணவர்களின் நலனைப் பாதுகாக்கப் போர்க்கால அடிப்படையில் தீர்வு காண வேண்டும்' என்று சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மத்திய கல்வி அமைச்சகம் பதில்
இந்தக் கடிதத்திற்கு, மேலதிக விசாரணைக்காக முன்னுரிமை அடிப்படையில் தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக மத்திய கல்வி அமைச்சகம் பதிலளித்துள்ளது.