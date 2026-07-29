அரசு புறம்போக்கு நிலம் ரூ.60 கோடிக்கு பத்திரப்பதிவு? சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மீது புதிய குற்றச்சாட்டு
அரசு புறம்போக்கு நிலம், தனியார் பெயர்களுக்கு எவ்வாறு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது என்பது குறித்து பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை நடத்தி, உண்மை நிலையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 11:00 PM IST
திண்டுக்கல்: பழனி கோயில் நில மோசடி வழக்கில் சிக்கிய சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மீது அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ரூ.60 கோடிக்கு பத்திரப்பதிவு செய்ததாக புதிய குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
கடந்த 6-ஆம் தேதி சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பணியில் இருந்தபோது, பழனி அருகே நெய்க்காரப்பட்டியைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் என்பவர் தனது மகன் மனோஜ் குமாருக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிலத்தை விற்பனை செய்ததாக ஒரு பத்திரம் பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
1437 என்ற பத்திர எண் உள்ள நிலையில் அதில் மேற்படி சொத்து நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்டது என்றும், மேற்படி சொத்தின் தற்கால மதிப்பு 2 கோடியே 67 லட்சத்து 36 ஆயிரம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அதே நாளில், மனோஜ் குமார் அந்த நிலத்தை பாஜக பிரமுகர் சவுந்தரபாண்டி என்பவருக்கு கிரையம் செய்து கொடுத்ததாகவும் மற்றொரு பத்திரம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. 1438 என்ற அடுத்தடுத்த பத்திர எண்ணாக உள்ளது. 1437 என்ற பத்திரத்தில் 2 கோடியே 67 லட்சத்து 36 ஆயிரம் என குறிப்பிட்ட மதிப்பு, 1438 என்ற பத்திர எண்ணில் அதாவது சவுந்தரபாண்டியன் எழுதிக் கொடுத்த பத்திரத்தில், சொத்தின் மதிப்பு 20 லட்ச ரூபாய் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த இரண்டு பத்திரங்களும் ஒரே நாளில் சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் முன்னிலையில் பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட நிலம் அரசு புறம்போக்கு நிலம் என பட்டா உள்ளிட்ட ஆவணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும், உரிய ஆவணங்களை முழுமையாக சரிபார்க்காமல் பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
ஏற்கனவே பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதாக கூறப்படும் சுமார் ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான திருமடத்து நிலம் தொடர்பான பத்திரப்பதிவு மோசடி வழக்கில் சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரித்து வரும் நிலையில், தற்போது மற்றொரு நிலம் தொடர்பான விவகாரத்திலும் அவர் பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதையடுத்து, கடந்த 6-ஆம் தேதி சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் பதிவு செய்த அனைத்து ஆவணங்களையும் அதிகாரிகள் முழுமையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும், அதில் முறைகேடுகள் அல்லது மோசடிகள் கண்டறியப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட பத்திரங்களை சட்டப்படி ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும் அரசு புறம்போக்கு நிலம், தனியார் பெயர்களுக்கு எவ்வாறு பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்டது என்பது குறித்து பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை நடத்தி, உண்மை நிலையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.