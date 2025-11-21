ETV Bharat / state

மதுரையில் 14வது ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டி: பங்கேற்க வந்த அயர்லாந்து வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு!

மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் உள்ள ஹாக்கி புதிய மைதானத்தை நாளை தமிழகத் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கிறார்.

அயர்லாந்து அணி வீரர்களுடன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர்
அயர்லாந்து அணி வீரர்களுடன் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 10:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: 14வது ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் பங்கேற்க மதுரை விமான நிலையத்திற்கு வந்த அயர்லாந்து அணி வீரர்களுக்கு தமிழர்களின் பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் வரும் 28ஆம் தேதி முதல், டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை 14வது ஆண்கள் ஜூனியர் உலகக் கோப்பை போட்டி நடைபெற உள்ளது. இதில் பங்கேற்பதற்காக அயர்லாந்து நாட்டிலிருந்து ஹாக்கி விளையாட்டு வீரர்கள் மதுரை விமான நிலையம் வருகை தந்தனர்.

மதுரை விமான நிலைய வளாகத்தில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார், மாநகராட்சி ஆணையாளர் சித்ரா விஜயன், விமான நிலைய இயக்குநர் முத்துக்குமார் உள்ளிட்டோர் ஹாக்கி விளையாட்டு வீரர்களை வரவேற்றனர். தொடர்ந்து தமிழக பாரம்பரிய முறைப்படி தப்பாட்டம், ஒயிலாட்டம், பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம், கரகாட்டம், மேளதாளங்களுடன் அயர்லாந்து வீரர்களுக்கு உற்சாக வரவேற்பு வழங்கப்பட்டது.

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார்
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரை விமான நிலைய வளாகத்தில் அயர்லாந்து ஹாக்கி வீரர்கள் தமிழர்களின் பாரம்பரிய வரவேற்பை கண்டு வியந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். தொடர்ந்து ஹாக்கி வீரர்களுக்கான சிறப்பு பேருந்தில் மதுரை காளவாசல் பகுதியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கொலை வழக்கில் பவாரியா கொள்ளையர்கள் 3 பேர் குற்றவாளிகள்; நீதிமன்றம் அதிரடி!

இதையும் படிங்க: தண்ணீருக்காக 60 ஆண்டுகளாய் தவியாய் தவிக்கும் தென்காசி விவசாயிகள்; கனவு திட்டம் நனவாவது எப்போது?

தொடர்ந்து இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் குமார் கூறுகையில், '' மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் வரும் 28ஆம் தேதி முதல், டிசம்பர் 10ஆம் தேதி வரை 14வது ஆண்கள் ஹாக்கி ஜூனியர் உலகக்கோப்பை போட்டி நடைபெற உள்ளது. அதற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து வீரர்கள் மதுரைக்கு வருகை தந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு தமிழர்களின் பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. நாளை (நவ.21) மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் உள்ள ஹாக்கி புதிய மைதானத்தை தமிழகத் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கிறார். வெளிநாட்டு ஹாக்கி வீரர்கள் மதுரையில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு போதுமான காவல்துறை பாதுகாப்பை மதுரை மாநகர காவல் துறை ஆணையர் தலைமையில் வழங்கப்பட்டுள்ளது'' என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

IRELAND HOCKEY PLAYERS
MADURAI
மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ்
ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டி
MADURAI HOCKEY TOURNAMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.