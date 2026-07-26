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ஒரே பயணமாக காசி, அயோத்தி உள்ளிட்ட 4 ஆன்மீக தளங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்.. IRCTC அறிவிப்பு

இந்த ஆன்மீக சுற்றுலா செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி வரை 9 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.

ஐஆர்சிடிசியின் ஆன்மீக சுற்றுலா
ஐஆர்சிடிசியின் ஆன்மீக சுற்றுலா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 7:01 AM IST

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சென்னை: நெல்லையில் இருந்து காசி, அயோத்தி உள்ளிட்ட 4 புனிதமான ஆன்மீக தலங்களுக்கு சிறப்பு ரயிலை ஐஆர்சிடிசி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இந்திய ரயில்வேயின் உணவு மற்றும் சுற்றுலா கழகமான ஐஆர்சிடிசி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், திருநெல்வேலியில் இருந்து கயா, காசி, அயோத்தி, பிரயாக்ராஜ் உள்ளிட்ட புனிதத் தலங்களுக்கு 'காசி தீர்த்த யாத்திரை சிறப்பு ரயில்' ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரயில் வரும் செப்டம்பர் 09ஆம் தேதி இந்த புனித பயணம் தொடங்கி செப்டம்பர் 17 வரை நடைபெற உள்ளது. குறிப்பாக 8 இரவுகள், 9 பகல்கள் என மொத்தம் 9 நாட்கள் இந்த பயணம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.

நெல்லையில் பயணத்தை தொடங்கும் இந்த ரயில், விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம், சென்னை எழும்பூர், கூடூர் ரயில் நிலையங்கள் வழியாக இயக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாவட்ட பக்தர்கள், சுலபமாக அருகிலுள்ள ரயில் நிலையங்களில் ஏறிச் செல்ல இந்த வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஒரே நேரத்தில் புனிதத் தலமாக போற்றப்படும் காசி விஸ்வநாதர் கோவில், பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்யும் இடமான கயா, திரிவேணி சங்கமம் அமைந்துள்ள பிரயாக்ராஜ், ராமரின் பிறப்பிடமான அயோத்தி உள்ளிட்ட ஆன்மீக தலங்களை தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக ஐஆர்சிடிசி இந்த சிறப்பு ரயிலை இயக்க உள்ளது.

வடமாநிலங்களில் உள்ள முக்கிய ஆன்மீக தலங்களை குறுகிய நாட்களில் சென்று தரிசனம் செய்ய இந்த வசதியை ஐஆர்சிடிசி மேற்கொண்டுள்ளது. முதியவர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் பயணிக்க இந்த திட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என ஐஆர்சிடிசி கூறியுள்ளது.

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டிக்கெட் விலை 16,900 ரூபாய் முதல் 43,500 ரூபாய் வரை, ஸ்லீப்பர், 2ஏசி, 3ஏசி உள்ளிட்ட வசதிகளுக்கு நிர்ணயம் செய்துள்ளது. ஆன்மீக தலங்களை தரிசனம் செய்த பின்பு செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி வடமாநிலங்களில் பயணத்தை தொடங்கும் காசி தீர்த்த யாத்திரை சிறப்பு ரயில், செப்டம்பர் 17ஆம தேதி நெல்லையை வந்தடையும்.

இந்த ஆன்மீக பயணங்களை மேற்கொள்ள விரும்பும் பக்தர்கள், முன்கூட்டியே டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது அதிகாரப்பூர்வ மையங்களில் இருந்து பெறலாம்.

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SPIRITUAL TOUR
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