ஈரானில் சிக்கி தவித்த தமிழக மீனவர்கள் சொந்த ஊர் திரும்பினர்

ஈரானில் சிக்கித் தவித்த தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் காணொளி வாயிலாக மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர்.

மீனவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து பாஜகவினர் வரவேற்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 1:25 PM IST

திருநெல்வேலி: ஈரானில் சிக்கித் தவித்த திருநெல்வேலி மீனவர்கள் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு திரும்பினர்.

தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் ஈரான், ஓமன் போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் தங்கியிருந்து மீன்பிடித் தொழிலைச் செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளின் கூட்டுப்படைகள் தொடர்ந்து தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு ஈரானும் பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இதன் காரணமாக, ஈரானில் இருந்த தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் தங்களை பத்திரமாக மீட்டு இந்தியாவுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்து சமூக வலைத்தளங்களில் காணொளியை வெளியிட்டிருந்தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, மீனவர்களின் உறவினர்களும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்திருந்தனர்.

இது தொடர்பாக ETV பாரத் இணையதளத்திலும் செய்தி வெளியாகியிருந்தது. இதன் பலனாக மத்திய அரசின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் ஈரானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் ஆகியவை இணைந்து மீனவர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்தனர். அதன்படி, ஈரானில் சிக்கித் தவித்த சுமார் 345 இந்திய மீனவர்கள் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, சென்னையில் சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் மீனவர்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். நெல்லை வந்த மீனவர்களை பாஜகவின் மாவட்டத் தலைவர் முத்துபிரவேசம் மற்றும் பாஜகவின் அயலக அணியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மீனவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி வரவேற்றனர்.

பாஜகவின் அயலக அணியின் மாநில துணைத்தலைவர் குணசேகரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த பாஜகவின் அயலக அணியின் மாநில துணைத்தலைவர் குணசேகரன், "போர் பதற்றம் காரணமாக ஈரானில் தவித்த இந்திய மீனவர்கள் சுமார் 700 பேர் தங்களை மீட்கும்படி மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர். இந்திய தூதரகம் மற்றும் மத்திய அரசின் முயற்சியால் நேற்று 345 மீனவர்கள் ஈரானில் இருந்து மீட்கப்பட்டு சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் சென்னை வந்தடைந்தனர். இதில் 327 பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் ஆவர். அதில் நெல்லையைச் சேர்ந்த 80 மீனவர்களை வரவேற்று அவர்களின் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளோம்" என்றார்.

