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ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்; டிஜிபி சீமா அகர்வாலுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு

தவெக அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்து கடந்த ஒரு மாதத்தில் பல்வேறு ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றனர்.

கோப்புப்படம்t
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tanil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 8:35 PM IST

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சென்னை: இரண்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள்ை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், '
தீயணைப்புதுறை மற்றும் அமைப்பு பணிகள் துறையினுடைய டிஜிபி ஆக பணியாற்றி வரக்கூடிய சீமா அகர்வால் அவர்களுக்கு கூடுதலாக தீயணைப்பு துறை ஆணைய தலைவர் பொறுப்பு வழங்கப்படுகிறது.

இதேபோல், ஆயுதப்படை பிரிவு டிஜிபியாக பணியாற்றி வந்த சந்தீப் மிட்டல் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவராக நியமனம் செய்யப்படுகிறார்.

மேலும், தமிழ்நாடு காவல்துறை ஊனமாஞ்சேரி பயிற்சி மையத்தின் ஏடிஜிபியாக பணியாற்றி வந்த தினகரன் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு ஆயுதப்படை ஏடிஜிபியாக நியமனம் செய்யப்படுகிறார்' என்று அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பணியிட மாற்ற உத்தரவு
பணியிட மாற்ற உத்தரவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

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தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் புதிய அரசு அமைந்துள்ளது. இதையடுத்து புதிய அரசு நிர்வாக ரீதியாக பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக பல்வேறு ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்தல், காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்த உயர் அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்பு வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு தமிழ்நாடு தீயணைப்பு துறை ஆணையத்தின் தலைவராக பொறுப்பு வகித்து வந்த ஓய்வுபெற்ற டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் தனது பொறுப்பிலிருந்து ராஜினாமா செய்தார். அதேபோல் தீயணைப்பு துறை ஆணையத்தின் உறுப்பினர்களாக பதவி வகித்துவந்த சத்தியமூர்த்தி, நமச்சிவாயம், இக்ரம் ஆகிய மூவரும் தங்களது பொறுப்புகளில் இருந்து விலகினர்.

புதிதாக பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்ட அரசு கேட்டுக் கொண்டதன் பெயரில் இவர்கள் ராஜினாமா செய்ததாக தகவல் வெளியாகி இருந்தது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு தீயணைப்புத் துறையின் டிஜிபியாக பதவி வகித்து வரும் சீமா அகர்வாலுக்கு கூடுதல் பொறுப்பாக தீயணைப்பு துறை ஆணையத்தின் தலைமை பொறுப்பும் வழங்கி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

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ஐபிஎஸ் பணியிட மாற்றம்
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