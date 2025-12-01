தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு; இன்று கரூர் விரையும் முன்னாள் நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி
கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி இன்று கரூருக்கு வருகை தர உள்ளார்.
Published : December 1, 2025 at 4:38 PM IST
கரூர்: தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்கும் மேற்பார்வை குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள ஐபிஎஸ் அதிகாரி சுமித் சரண் கரூரில் உள்ள விசாரணை அலுவலகத்திற்கு இன்று வருகை தந்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கரூர் வேலுசாமிப்புரத்தில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் பலியாகினர். உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுபடி இந்த வழக்கை தற்போது சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. மேலும் சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சோனல் மிஸ்ரா, சுமித் சரண் ஆகிய 3 பேர் அடங்கிய குழுவையும் அமைத்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதையடுத்து இந்த வழக்கின் விசாரணையை தொடஙகிய சிபிஐ அதிகாரிகள், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக கரூர் கூட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர், காயம் அடைந்தவர்கள், நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த தவெக மாவட்ட மற்றும் மாநில நிர்வாகிகள் என பலதரப்பினரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அத்துடன், இச்சம்பவத்திந்போது பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த கரூர் நகர காவல் ஆய்வாளர் மணிவண்ணன், காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் செல்வராஜ், பொது மக்களை மீட்ட ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள், வேலுச்சாமிபுரம் கடைவீதி வணிகர்கள் என்று பல்வேறு தரப்பினருக்கும் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட குழுவிற்கு தலைமையேற்ற ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி இன்று (டிச.1) கரூர் வருகை தர உள்ளார். அடுத்த மூன்று நாட்கள் கரூரில் தங்கியிருந்து சிபிஐ விசாரணையை அவர் மேற்பார்வையிட உள்ளார். இவரது வருகையை முன்னிட்டு, சிபிஐ விசாரணை மேற்பார்வை குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் சோனல் மிஸ்ரா, சுமித் சரண் ஆகியோர் முன்னதாகவே கரூர் வருகை புரிந்து, காகிதபுரம் சுற்றுலா மாளிகையில் தங்கியுள்ளனர். இவர்களில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சுமித் சரண், சிபிஐ தற்காலிக விசாரணை முகாமிற்கு இன்று வருகை தந்துள்ளார்.
நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் எஸ்.பி பிரவீன்குமார், ஏ.எஸ்.பி முகேஷ் குமார் உள்ளிட்ட 4 சிபிஐ அதிகாரிகள் அக்டோபர் 17 -ஆம் தேதி முதல் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அமைந்துள்ள சுற்றுலா மாளிகையில், தற்காலிக சிபிஐ விசாரணை அலுவலகம் அமைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.