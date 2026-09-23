மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036: சிறப்பு அதிகாரியாக ஐபிஎஸ் அலுவலர் மயில்வாகனன் நியமனம்
காவல்துறைப் பணியுடன் விளையாட்டிலும் ஆர்வன்கொண்ட மயில்வாகனன், ஓட்டப்பந்தயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று பரிசுகளை பெற்றுள்ளார்.
Published : September 23, 2026 at 7:56 AM IST
சென்னை: ‘மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036’ திட்டத்துக்கான சிறப்பு அதிகாரியாக ஐ.பி.எஸ் அதிகாரி ஏ. மயில்வாகனன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளில் தமிழக வீரர், வீராங்கனைகள் அதிக அளவில் பதக்கங்களை வெல்வதற்கேற்ப தமிழக விளையாட்டுத் துறையை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக 2036ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தமிழகத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் 15 பதக்கங்களை வெல்வதை இலக்காகக் கொண்டு தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக ஒலிம்பிக் சிட்டி, திறன் ஆராய்ச்சி பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு, அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் ‘மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036’ திட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துவதற்காக ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஏ. மயில்வாகனனுக்கு தமிழக அரசு புதிய பொறுப்பை வழங்கியுள்ளது.
இது தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் பிறப்பித்துள்ள அரசாணையில், “சென்னை சிறப்பு பிரிவு குற்றப் புலனாய்வுத் துறையில் காவல் கண்காணிப்பாளர்-1 ஆக பணியாற்றிய ஏ. மயில்வாகனன் தற்போது கட்டாய காத்திருப்பில் இருந்து வருகிறார்.
தற்போது அவரது சேவை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் இணை தலைமை செயலதிகாரி மற்றும் மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036 சிறப்பு அதிகாரியாக அவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்த பொறுப்பில் ‘மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036’ இலக்கை அடைவதற்கான திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துவதில் மயில்வாகனன் முக்கிய பங்காற்ற உள்ளார். அவர் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் உறுப்பினர் செயலரின் ஒட்டுமொத்த கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுவார்” என்று அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் மயில்வாகனனின் அயல்பணி நிபந்தனைகள் தொடர்பான உத்தரவுகள் உள்துறை சார்பில் தனியாக வெளியிடப்படும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
யார் இந்த மயில்வாகனன்?
ஐபிஎஸ் அதிகாரியான மயில்வாகனன், தமிழக காவல்துறையில் பல்வேறு முக்கியப் பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். பல்வேறு மாவட்டங்களில் காவல் கண்காணிப்பாளராகவும், காவல்துறையின் முக்கியப் பிரிவுகளிலும் பணியாற்றிய அனுபவம் இவருக்கு உள்ளது.
காவல்துறைப் பணியுடன் விளையாட்டிலும் மயில்வாகனனுக்கு ஆர்வம் அதிகம். குறிப்பாக ஓட்டப்பந்தயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்று பரிசுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
சென்னை ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் 2017-ஆம் ஆண்டு போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது, அங்கு துணை காவல் ஆணையராக பொறுப்பில் இருந்த மயில்வாகனன், மாணவர்கள் மத்தியில் பொறுமையுடனும், பொறுப்புடனும், கனிவாகவும் பேசியது பெரும் பாராட்டுகளை பெற்றது.
இந்நிலையில், விளையாட்டுத் துறையில் அவருக்கு நிர்வாகப் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2036ஆம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் தமிழகத்திலிருந்து குறைந்தபட்சம் 15 பதக்கங்களை வெல்வதை இலக்காகக் கொண்ட ‘மிஷன் ஒலிம்பிக் 2036’ திட்டத்துக்கான சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.