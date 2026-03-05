ETV Bharat / state

நெல்லையில் சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாக்க நடவடிக்கை: புதிய கமிஷனர் தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் உறுதி

பொதுமக்களுக்கு ஏதேனும் பிரச்சனைகள் அல்லது குறைகள் இருந்தால், அவர்கள் நேரடியாக தன்னை சந்திக்கலாம் என தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய் உறுதியளித்துள்ளார்.

நெல்லை மாநகர காவல் துறை ஆணையர் தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய்
நெல்லை மாநகர காவல் துறை ஆணையர் தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 5, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: நெல்லையின் சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், பொதுமக்கள் அமைதியாக வாழ்வதை உறுதி செய்யவும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் என புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள காவல்துறை ஆணையர் தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய் உறுதியளித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாநகர காவல்துறை ஆணையராக இருந்த மணிவண்ணன், ராமநாதபுரம் சரக டிஐஜியாக நியமிக்கப்பட்டார். ராமநாதபுரத்தில் டிஐஜியாக பணியாற்றி வந்த தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய், நெல்லை மாநகர காவல்துறை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக இவர், சென்னை திருவல்லிக்கேணி துணை ஆணையராகப் பணியாற்றினார். இந்நிலையில், இன்று முறைப்படி கோப்புகளில் கையெழுத்திட்ட தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய் நெல்லையில் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “விரைவில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் தொடர்பான பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில், தேர்தலை நேர்மையாகவும், சுதந்திரமாகவும் நடத்துவதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்.

நெல்லை மாநகரில் சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும், பொதுமக்கள் அமைதியாக வாழ்வதை உறுதி செய்யவும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். பொதுமக்களுக்கு ஏதேனும் பிரச்சனைகள் அல்லது குறைகள் இருந்தால், அவர்கள் நேரடியாக தன்னை சந்திக்கலாம்” என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: வைரலான மு.க.ஸ்டாலினின் 'ஆல் பினிஷ்' ஆக்‌ஷன்.. தஞ்சையில் கொடுத்த விளக்கம்!

திருநெல்வேலி நாங்குநேரியில் பள்ளி மாணவர் சின்னதுரை மீது நடந்த கொடூரத் தாக்குதல் முதல் தற்போது பெரும்பத்துவில் நடந்த இரட்டைக் கொலை வரை தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. அதிலும், கடந்த திங்கட்கிழமை 9 பேர் கொண்ட போதை கும்பல் நடத்திய தாக்குதலில், மாற்றுத்திறனாளியான ஜான் மற்றும் வட மாநில தொழிலாளர் டிரானத் கட்டா ஆகிய இருவரும் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், 7 பேர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த கொடூர தாக்குதலுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதுபோன்ற இக்கட்டான சூழலில், நெல்லை மாநகரத்தின் புதிய காவல்துறை ஆணையராக தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டுள்ளார். இனிமேலாவது மோதல், வன்முறைகள் குறைந்து சட்டம் ஒழுங்கு கட்டிக் காக்கப்படுமா என நெல்லை மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

TAGGED:

நெல்லை காவல்துறை ஆணையர்
IPS DESHMUKH SHEKHAR SANJAY
NELLAI POLICE COMMISSIONER
தேஷ்முக்‌ ஷேக்கார் சஞ்சய்
DESHMUKH SHEKHAR SANJAY IN NELLAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.