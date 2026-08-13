ஒரே நாளில் ரூ.67,452 கோடி முதலீடு| 97 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து - ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை
தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 100 நாட்களில் ரூபாய் 1,02,514 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 3:50 PM IST
சென்னை: "வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள்" மாநாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் ரூபாய் 67,452 கோடி மதிப்பில் சுமார் 97 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் இன்று கையெழுத்தானது.
சென்னையில் இன்று (ஆக.13) நடைபெற்ற 'வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு 2026-ல்' முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் ரூபாய் 67,452 கோடி முதலீடு மற்றும் 1,06,998 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளித்திடும் 97 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த அரசு பொறுப்பேற்ற 100 நாட்களில் ரூபாய் 1 லட்சம் கோடிக்கும் மேற்பட்ட தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன.
வர்த்தகம், வணிகம், இரு தரப்பு முதலீடுகள் மற்றும் சகோதர நகர ஒத்துழைப்பு, இணையப் பாதுகாப்பு, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள், செமிகண்டக்டர் துறையில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி மற்றும் தொழில்நுட்பப் பரிமாற்றம் ஆகிய துறைகளில், கஜகஸ்தான், நியூசிலாந்து மற்றும் ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் தமிழ்நாடு 7 நிறுவன ரீதியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது.
முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் திறந்து வைப்பு
திருச்சி மாவட்டம், மொண்டிப்பட்டியில் 350 கோடி ரூபாய் செலவிலான டிஷ்யூ காகிதம் வணிக உற்பத்திக்கான பயன்பாட்டைத் திறந்து வைத்தும், தமிழ்நாடு தொழில் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வல்லம் வடகலில், 250 கோடி ரூபாய் செலவிலான ஏரோஹப் வளாகத்தைத் திறந்து வைத்தும், சிப்காட் தொழிற்பூங்காவில் 122.08 கோடி ரூபாய் செலவிலான 11 புதிய கட்டடங்களும், தமிழ்நாடு தொழில் துறை வீட்டு வளர்ச்சி பிரைவேட் லிமிடெட் சார்பாக 55.66 கோடி ரூபாய் செலவிலான 2 புதிய கட்டடங்களும் என மொத்தம் 777.74 கோடி ரூபாய் செலவிலான முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை முதலமைச்சர் விஜய் திறந்து வைத்தார்.
பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய முதலமைச்சர் விஜய்
4,476 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 5,074 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் 8 திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். பின்னர், 2,676 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 1,550 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் 5 திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். அதனை தொடர்ந்து, 9 நிறுவனங்களில் பல்வேறு பணியிடங்களுக்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட 20 நபர்களுக்குப் பணி நியமன ஆணைகளையும் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கினார்.
100 நாட்களில் 1 லட்சம் கோடிக்கும் மேல் முதலீடுகள்
இந்த மாநாட்டிற்கு முன் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் இன்றைய "வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில்" மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற 100 நாட்களில் 1 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் முதலீடுகள் (1,02,514 கோடி ரூபாய்) ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் 1,21,788 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளன.
தூத்துக்குடியில் 2,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு
தூத்துக்குடியில் ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம், இந்தியாவின் முதல் தனியார் சுற்றுப்பாதை ஏவுகலன் தயாரிப்பு நிறுவனமாக ஏவுகலன்களின் உற்பத்தி, சேமிப்பு, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் சோதனை வசதிகளை அமைக்க உள்ளது. இதற்காக 250 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ள நிலையில் 500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கவுள்ளது.
அதே போல், அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் நிறுவனம், இந்தியாவின் முதல் தனியார், மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய திரவ உந்துவிசை ஏவுகலன் தயாரிப்பு நிறுவனமாக, மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய திரவ உந்துவிசை ஏவுகலன்களின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் தயாரிப்பு வசதிகளை தூத்துக்குடியில் அமைக்கவுள்ளது. இதற்காக 400 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ள நிலையில், 1,500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கவுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரியில் அல்ட்ராவயலட் நிறுவனம்- 4,000 பேருக்கு வேலை
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அல்ட்ராவயலட் நிறுவனம், மின்சார இருசக்கர வாகனங்களுக்கான உற்பத்தி ஆலையை (OEM) அமைக்கவுள்ளது. இதற்காக 779 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ள நிலையில், 4,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கவுள்ளது.
சென்னையில் முதலீடு செய்யும் சூப்பர் மைக்ரோ
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த Fortune 500 (தரவரிசை 292) நிறுவனமான சூப்பர் மைக்ரோ, சர்வர்கள் (Servers) உற்பத்தி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு மையத்தை சென்னையில் அமைக்கவுள்ளது. இதற்காக 477 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ள நிலையில் 150 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கவுள்ளது.
திருவள்ளூரில் ஆலையை அமைக்கும் YKK நிறுவனம்
திருவள்ளூரில் ஜப்பானை சேர்ந்த YKK நிறுவனம், ஜிப்பர்கள் மற்றும் இணைப்புச் சாதனங்கள் உற்பத்திச் செய்யும் ஆலையை அமைக்கவுள்ளது. உலகின் மிகப்பெரிய ஜிப்பர் மற்றும் இணைப்பு சாதனங்கள் உற்பத்தியாளரான YKK இதற்காக 1,651 கோடி ரூபாய் முதலீடு மூலம் 4,316 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை கிடைக்கவுள்ளது.
குஜராத்திற்கு வெளியே முதலீடு செய்த முதல் நிறுவனம்
ஷைலி இன்ஜினீயரிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம், நுகர்வோர் மின்னணு சாதனங்களுக்கான உதிரிபாகங்களை உற்பத்தி செய்யும் ஆலையைத் தமிழ்நாட்டில் அமைக்கவுள்ளது. குஜராத்திற்கு வெளியே இந்நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் முதல் முதலீடு இதுவாகும். இதற்காக 500 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ள நிறுவனம், 400 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கவுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செய்யும் ஆஸ்திரேலிய நிறுவனம்
ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ஆவிட் குழுமம், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில், தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுற்றுலா, சுகாதாரம், சுரங்க உபகரண உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்ய முன்வந்துள்ளது. முதற்கட்டமாக, 7,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 12,000 பேருக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில் மேற்கண்ட துறைகளில் திருவள்ளூர் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் முதலீடு மேற்கொள்ளவுள்ளது.
காஞ்சிபுரத்தில் குவிந்த முதலீடுகள்
ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த உலகின் முன்னணி HVAC கம்ப்ரசர் உற்பத்தியாளரான பிட்சர், இந்தியாவில் தனது முதல் HVAC கம்ப்ரசர்கள் உற்பத்தி ஆலையை சுமார் 300 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் அமைக்கிறது. அதேபோல், JK டயர் நிறுவனம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனது டயர் உற்பத்தித் திட்டத்தை 5,143 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 3,510 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில் விரிவாக்கம் மேற்கொள்ளவுள்ளது.
ஜெர்மனி நாட்டைச் சேர்ந்த டைம்லர் நிறுவனம், தற்போது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள சிப்காட் ஒரகடம், தொழிற்பூங்காவில், வணிக வாகனங்கள் உற்பத்தி மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிறுவனம், ஒரகடத்தில் அமைந்துள்ள தனது 400 ஏக்கர் பரப்பிலான உற்பத்தி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தை 4,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 400 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில் வணிக வாகனங்களுக்கான வடிவமைப்பு, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, உற்பத்தி ஆகிய பணிகளுக்காக இந்த மையத்தை மேம்படுத்தவுள்ளது.
இன்று கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களின் மூலம் சுமார் ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.