தவெக ஆட்சியின் முதல் 100 நாட்களில் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதலீடு - அமைச்சர் கீர்த்தனா
'பெண் புத்தி, பின் புத்தி' என்று இகழ்வது இந்த சமூகத்தின் பொதுப்புத்தியாக இருக்கிறது என்று அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆதங்கம் தெரிவித்தார்.
Published : August 26, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சியின் முதல் 100 நாட்களில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ரூ.1 லட்சம் கோடி முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டதாக தொழில் துறை அமைச்சர் கீர்த்தனை தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டப் பேரவையில் மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தின் மீது பதிலுரையை வழங்கிய தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணான நானும், இங்கு அமர்ந்துள்ள சகோதரிகளும் எளிய பின்னணியில் இருந்து வந்திருக்கிறோம். ஆண்களுக்கு மட்டுமே உரித்தானதாகக் கருதப்பட்ட அரசியல் அரங்கில் தைரியமாக நுழைந்து களமாட முடிகிறது என்றால், அதற்கான தைரியத்தையும் ஊக்கத்தையும் தந்தவர் நம்முடைய முதலமைச்சர்.
எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்து, தமிழ் வழியில் பயின்று, சிறு வயது திருமணத்தை மறுத்து, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களில் பணி அனுபவம் பெற்று, தலைநிமிர்ந்து நடக்க முயற்சி செய்யும் என்னையே தினந்தோறும் கேலி செய்து முடக்கப் பார்க்கிறது இந்தச் சமூகம். பெண் புத்தி, பின் புத்தி என்று இகழ்வது இந்த சமூகத்தின் பொதுப்புத்தியாக இருக்கிறது.
நானும் இங்கு அமர்ந்துள்ள சகோதரிகளும் எத்தனையோ கேலி, கிண்டல்களைப் புறந்தள்ளி களமாடுகிறோம் என்றால், ‘சிங்கப் பெண்’ என்ற அடைமொழியைத் தந்து எங்களை உத்வேகப்படுத்த ஒரு அண்ணன் இருக்கிறார் என்ற அசாத்திய நம்பிக்கை தான் காரணம். பெண்களின் கைகளில் இருந்து சமையல் கரண்டியைப் பிடுங்கி விட்டு, புத்தகங்களைக் கொடுங்கள் என்று சொன்னார் நம்முடைய கொள்கைத் தலைவர் பெரியார்.
பாலின சமத்துவம் பற்றி எல்லாம் பேசுகிறார்கள். ஆனால், பொது வாழ்க்கைக்கு வரும் பெண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் அதிகம். பெண்களின் கண்ணியம் எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் நம்முடைய முதலமைச்சர். பெண்களின் கண்ணியத்திற்கு யாராவது இழுக்கு ஏற்படுத்தினால், அவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சட்டம் தன் கடமையைச் செய்யும் என்பதை தனது செயல்பாடுகள் மூலம் உணர்த்தக்கூடிய தலைவர் இருப்பதால், பெண்கள் பாதுகாப்பான ஆட்சியில் இருக்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறார்கள்" என்றார்.
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தொடர்ந்து தொழில்துறை தொடர்பாக பேசிய அவர், "பருத்தி உற்பத்தியைப் பொறுத்தவரையில், தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி அளவு குறைவாகவும், அதன் நுகர்வு மிக அதிகமாகவும் உள்ளது. மேலும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்து பருத்தியை தமிழ்நாட்டிற்கு கொண்டு வருவதற்கு அதிகப்படியான போக்குவரத்து செலவு ஏற்படுகிறது.
எனவே, போட்டி விலையில் பருத்தி கிடைப்பது தமிழ்நாட்டின் ஜவுளித்துறை வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியமானதாகும். இந்த முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து, தமிழ்நாட்டின் ஜவுளித்துறையின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, பருத்தி மீதான இறக்குமதி வரியை நீக்குமாறு முதலமைச்சர் உடனடியாக ஒன்றிய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார்.
அதன் தொடர்ச்சியாக, ஒன்றிய அரசு ஜூன் 1 முதல் அக்டோபர் 31 வரை பருத்தி இறக்குமதிக்கான வரியிலிருந்து தற்காலிக விலக்கு அளித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கைக்காக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் ஜவுளித்துறைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி முதல் ரூ.15 ஆயிரம் கோடி வரை சேமிப்பு ஏற்படும். இதன் மூலம் சுமார் 10 லட்சம் பேரின் வேலைவாய்ப்பும் பாதுகாக்கப்படும்.
மே 10, 2026 அன்று நமது முதலமைச்சர் பதவியேற்றார். அன்று முதல் சுமார் 100 நாட்களில் தொழில் முதலீடுகள், வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் முன்னேற்றங்கள் சாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சாதனைகளுக்கெல்லாம் ஒரு மணிமகுடமாக, ஆகஸ்ட் 13, 2026 அன்று சென்னையில் நடைபெற்ற ‘வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு அமைந்தது.
முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்றதிலிருந்து இதுவரை 104 நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன. இதன் மூலம் ரூ.1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 514 கோடி முதலீடு கிடைத்துள்ளது. மேலும், 1 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 788 வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன.
முதலமைச்சர் பொறுப்பேற்ற இரண்டே மாதங்களில் மட்டும் 7 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் ரூ.35 ஆயிரம் கோடி முதலீடும், 14 ஆயிரத்து 790 வேலைவாய்ப்புகளும் கிடைத்துள்ளன. நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், ‘நீங்கள் எதையும் வெளியிடவில்லை’ என்று பலர் இங்கே கேள்வி எழுப்பினார்கள்.
ஆனால், ‘Guidance Tamil Nadu’ மூலமாக நாம் அனைத்தையும் பொதுவெளியில் நேரலையாக வெளியிட்டுக் கொண்டு தான் இருந்தோம். ஒவ்வொரு நிறுவனமும் என்ன திட்டத்தை மேற்கொள்கிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே அவ்வாறு செய்தோம். அதேபோல், ‘வெற்றி தமிழ்நாடு’ முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் 97 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன.
இதில் Greenfield மற்றும் Brownfield என இரண்டு வகையான திட்டங்கள் உள்ளன. 55 Greenfield திட்டங்களும், 50 விரிவாக்கத் திட்டங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் 8 திட்டங்கள் இரு வகைகளிலும் இடம்பெறுகின்றன. மேலும், 25 புதிய நிறுவனங்கள் முதல்முறையாக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளன. அவற்றில் Ultraviolette நிறுவனம் கிருஷ்ணகிரியில் தனது தொழிற்சாலையை அமைக்கிறது.
முதல் 100 நாட்களில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த முதலீடுகள் மூலம் ஒரு லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 788 வேலைவாய்ப்புகளும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. 100 நாட்களில் முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளது என்ற சாதனையை கேட்டதும் சிலருக்குப் பொறுக்கவில்லை. இது எப்படி சாத்தியம் என்ற பதற்றத்துடன் கேட்கிறார்கள். முதலீட்டாளர்களுக்கு மாபெரும் நம்பிக்கையைத் தந்திருப்பது நம் தலைவர் கூறிய வார்த்தைகள் தான்.
'உங்களிடம் யாராவது லஞ்சம் கேட்டால், என்னிடம் சொல்லுங்கள். உங்களால் கொடுக்க முடியாது என்று தைரியமாகச் சொல்லுங்கள். இது எங்கள் தம்பி விஜய் ஆட்சி, இது எங்கள் பிள்ளை விஜய் ஆட்சி என்று தைரியமாகச் சொல்லுங்கள். நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன்' என்று அவர் வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளார். அவர் அறிவித்ததால் தான், அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அரசு அலுவலகங்களில் ஒரு பைசா லஞ்சம் இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. இது முதலீட்டாளர்கள் மத்தியில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
‘வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின்’ போது வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் பலரும் இதற்காக முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். நம் அன்பிற்குரிய முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்கான தொலைநோக்குத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்காக புதிய தொழில்நுட்பக் கொள்கையை அரசு உருவாக்கி வருகிறது.
செமிகண்டக்டர்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு, ஆளில்லா விமானங்கள், உணவுப் பதப்படுத்துதல், உயிரியல் மருந்துகள் உள்ளிட்ட 20 உயர் வாய்ப்புத் துறைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அன்னிய நேரடி முதலீடான FDI-ஐ ஈர்ப்பதற்கான பணிகளும், நம் அன்பிற்குரிய முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 16 நாடுகளைச் சேர்ந்த, வெளிநாடுகளில் தலைமையகத்தைக் கொண்ட 30 திட்டங்கள் இதில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இதன் மூலம் ரூ.22,268 கோடி அன்னிய நேரடி முதலீடு ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த முதலீட்டில் 22 சதவீதமாகும். மேலும் 33,357 வேலைவாய்ப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்போது நம்முடைய ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் முதலீடு குறித்து அனைவரும், இந்த முதலீடுகளை எவ்வளவு தூரம் களத்தில் செயல்படுத்தப் போகிறீர்கள் என்று கேட்டீர்கள்.
அதற்கு பதிலாக, இன்று வந்த நூறு நாட்களிலேயே 45 சதவீத கன்வர்ஷன் ரேட்டைக் காட்டியிருக்கிறோம். அதுமட்டுமல்லாமல், பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். வாகனங்கள் மற்றும் மின்வாகனத் துறையில் 17 திட்டங்கள் மூலம் ரூ.17,073 கோடி முதலீடும், 14,977 வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகின்றன. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறையில் ரூ.15,787 கோடி முதலீடு வந்துள்ளது.
பொறியியல் உற்பத்தித் துறையில் 20 திட்டங்கள் மூலம் ரூ.9,525 கோடி முதலீடும், 22,220 வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகின்றன. ஜவுளித் துறையில் 16 திட்டங்கள் மூலம் ரூ.7,871 கோடி முதலீடும், 24,876 வேலைவாய்ப்புகளும் கிடைக்கின்றன. மின்னணுவியல் மற்றும் செமிகண்டக்டர் துறையில் 10 திட்டங்கள் மூலம் ரூ.5,893 கோடி முதலீடும், 7,236 வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகின்றன. உயிரியல் துறையில் 8 திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் ரூ.33,893 கோடி முதலீடு கிடைத்துள்ளது. வான்வெளி, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளித் துறையில் 6 திட்டங்கள் மூலம் ரூ.2,787 கோடி முதலீடு வந்துள்ளது.
அதேபோல், தொழில்துறை பூங்காக்கள், கடல்சார் துறை, பொம்மைகள், தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளிலும் 8 திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் முன்னுரிமைத் துறைகளில் 40 திட்டங்கள் மூலம் ரூ.54,787 கோடி முதலீடும், 30,157 வேலைவாய்ப்புகளும் உருவாகின்றன. தரவு மையங்கள் துறையில் 3 திட்டங்கள் மூலம் ரூ.26,417 கோடி முதலீடு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.