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செல்வாக்கு மிகுந்தவர்கள் மீதான ஊழல் வழக்குகளின் விசாரணை - உயர்நீதிமன்றம் அதிருப்தி

ஊழல் வழக்குகளில் செல்வாக்கு மிகுந்தவர்கள் மீதான வழக்கை நடத்துவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றதாக உள்ளது என்று நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அதிருப்தியுடன் தெரிவித்தார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 7:26 PM IST

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சென்னை: செல்வாக்கு மிகுந்தவர்கள் மீதான ஊழல் வழக்குகளை விசாரிப்பது மிகவும் சிரமமாக இருப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.

முந்தைய அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சராக இருந்த எஸ்.பி. வேலுமணி, சென்னை, கோவை மற்றும் மதுரை உள்ளிட்ட மாநகராட்சிகளில், சாலைப் பணிகளை மேற்கொள்ள தனது உறவினர்கள், நெருக்கமானவர்களுக்கு டெண்டர் வழங்கியதில் சுமார் 98.25 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக, திமுக தரப்பில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.

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இது தொடர்பாக, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தி, அரசிடம் அறிக்கை அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

வழக்கு பதிவு செய்தும், இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி பிறப்பித்த உத்தரவை அமல்படுத்தவில்லை என லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு எதிராக அறப்போர் இயக்கம் சார்பில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன்பு விசாரணையில் உள்ளது. ஒவ்வொரு முறை வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் போதும், ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக விசாரணையை தொடர மத்திய அரசின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம் என்றும், மத்திய அரசுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்றும் காரணங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன.

அதை ஏற்காத நீதிபதி, தவறு செய்த அதிகாரிகளை அரசு ஏன் காப்பாற்ற நினைக்கிறது என்று கூறியதுடன், தவறு செய்யும் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை அரசியல் தலைவர்களும், அரசியல் தலைவர்களை ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் காப்பாற்றி வருகின்றனர் என்று தெரிவித்தார்.

ஊழல் நடவடிக்கைகளை மறைக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அதிகாரிகள் செய்து வருகின்றனர் என்று கூறி, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக அனுமதி வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதத்திற்கு காரணம் என்ன? என விவரமாக பதிலளிக்க மத்திய அரசு அதிகாரியை தாமாதமாக முன்வந்து ஒரு எதிர் மனுதாராக நீதிபதி சேர்த்தார்.

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இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, மத்திய அரசு அதிகாரிகளை செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதி, எண்ணற்ற தடைகளால், ஊழல் வழக்குகளில் செல்வாக்கு மிகுந்தவர்கள் மீதான வழக்கை நடத்துவது கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றதாக உள்ளது என்று கருத்து தெரிவித்து விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

TAGGED:

CORRUPTION CASE
CORRUPTION CASES ON PERSONS
MADRAS HIGH COURT
MADRAS HIGH COURT DISAPPROVES

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