7000 பேரின் பெயரில் 'லோன்' மோசடி - சிக்கிய கும்பல் தலைவி; விசாரணை வளையத்தில் வங்கிகள்
கடந்த 10 நாட்களில் கைதான கண்ணகியும் அவரது கூட்டாளியும் யாரையெல்லாம் சந்தித்தனர் என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 25, 2026 at 1:36 PM IST
சேலம்: 7000 பேரின் பெயரில் வங்கிகளில் கடன் பெற்று மோசடி செய்த கும்பலின் தலைவி உட்பட இருவரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சேலம் கன்னங்குறிச்சியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணகி. இவர், அறக்கட்டளை ஒன்றை நடத்தி கறவை மாடு லோன் உள்ளிட்ட வங்கிக் கடன்களை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார். குறிப்பாக, பல கல்லூரி மாணவர்களின் ஆதார் அட்டையை பயன்படுத்தி லோன் பெற்றுக் கொண்டு, அவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கமிஷன் தொகை மட்டுமே வழங்கியுள்ளார். ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஆசைப்பட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் பலர் இதில் ஏமாற்றப்பட்டது தெரிய வந்தது.
இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கண்ணகி, மோனிஷா, முத்துக்குமரன் உள்ளிட்ட 10 பேரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், குறிப்பிட்ட வங்கியில் மட்டும் 7000 பேருக்கு கண்ணகி லோன் வாங்கி கொடுத்திருப்பது தெரிய வந்தது. இ
தில் உண்மையான லோன் வாங்கியவர்கள் சிலரும் அடக்கம். ஆனால் 90% பேரை லோன் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி கண்ணகி கோஷ்டியினர் மோசடி செய்திருப்பது விசாரணையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து போலீசார் கண்ணகியின் வீட்டை சோதனையிட்ட நிலையில், அங்கிருந்து பணம், நகை போன்றவற்றை கைப்பற்றி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதே போல், கண்ணகியின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்தும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் கைமாறி இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இது பெரிய அளவிலான மோசடி என்பதால், இந்த வழக்கு குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்த சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் பாபு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்த உத்தரவையடுத்து, கண்ணகி மற்றும் அவரது கூட்டாளி மோனிஷா ஆகியோரை காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்த திட்டமிட்ட மத்திய குற்றப்பிரிவு உதவி கமிஷனர் சரண்யா தேவி, திங்கட்கிழமை (நவம்பர் 24) மாலை சேலம் நீதிமன்றத்தில் இருவரையும் ஆஜர்படுத்திய நிலையில், அவர்களை ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியது. இதனைத் தொடர்ந்து, அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் 7000 பேருக்கு வங்கிக் கடன் பெற்று கொடுத்திருப்பதும், அதில் பலர் ஏமாற்றப்பட்டிருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது.
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இது குறித்து போலீசார் கூறுகையில், அவர்கள் வங்கிக்கடன் பெற்றுக் கொடுத்தவர்களில் அனைவரையும் மோசடி செய்யவில்லை என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் யாருக்கெல்லாம் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்ற பட்டியலை வங்கியிடம் கேட்டிருக்கிறோம். அந்த பட்டியல் கிடைத்தவுடன் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தனர்.
மேலும், இந்த வழக்குக்கு முன்னதாகவே, கண்ணகி காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், வழக்கறிஞர் என்ற பெயரில் ரவுடி ஒருவர் தன்னை மிரட்டி, சுமார் 25 கோடி ரூபாயை மோசடியாக பெற்றதாக புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின்படி, ரவுடிகள் யாரேனும் கண்ணகியை மிரட்டி பணம் பெற்றிருந்தால் அவர்களிடமிருந்து அந்த பணம் மீட்கப்பட்டு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளர்.
இதனையடுத்து, கடந்த பத்து நாட்களில் கண்ணகியும் அவரது கூட்டாளியும் யாரையெல்லாம் சந்தித்தனர்? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.