நவாஸ் கனிக்கு எதிராக விசாரணை தொடங்கியது - வருமான வரித் துறை தகவல்

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 18, 2026 at 4:40 PM IST

சென்னை: ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதி உறுப்பினரும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய செயலாளருமான நவாஸ் கனி, வருமானத்தை மறைத்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில், ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அவருக்கு எதிராக விசாரணை தொடங்கி உள்ளதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

ராமநாதபுரம் மக்களவை தொகுதியின் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான நவாஸ் கனி, 2019 ஆம் ஆண்டும், 2024 ஆம் ஆண்டும் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது அவர் வருமானத்தை மறைத்து உள்ளதாக கூறி, திருநெல்வேலியை சேர்ந்த வெங்கடாஜலபதி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

வருமானத்தை மறைத்தது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வருமான வரித் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வருமானத்தை மறைத்தது தொடர்பான புகாரில், தங்கள் வசம் இருந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் விசாரணை துவங்கியுள்ளதாக வருமான வரித்துறை தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஏ.ஆர்.எல். சுந்தரேசன் தெரிவித்தார்.

ராமநாதபுரம் தொகுதி எம்.பி. நவாஸ் கனிக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், அவரிடம் நடத்தப்படும் விசாரணையின் அடிப்படையில் அடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த வழக்கில் எம்.பி. நவாஸ் கனி தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கோரப்பட்டதை ஏற்று, விசாரணையை மார்ச் 25 ஆம் தேதிக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு ஒத்தி வைத்தது.

இதே போல, வேட்புமனுக்களில் கூறப்பட்டுள்ள சொத்து விவரங்களின் அடிப்படையில், வருமானத்திற்கும் அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்ய சிபிஐ-க்கு உத்தரவிட கோரி வெங்கடாஜலபதி தாக்கல் செய்த வழக்கையும் மார்ச் 25 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனர்.

