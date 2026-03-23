அதிமுக-வில் உட்கட்சி பூசல்... சி.வி. சண்முகத்திற்கு எதிராக விழுப்புரம் நகர அதிமுக செயலாளர் போர்க்கொடி
சிவி சண்முகம் தனது பினாமிகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும், கட்சிக்காக உழைக்கும் நிர்வாகிகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது எனவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
Published : March 23, 2026 at 9:55 PM IST
விழுப்புரம்: முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகத்திற்கு எதிராக விழுப்புரம் நகர அதிமுக செயலாளர் பசுபதி போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளார்.
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சிவி சண்முகம் ஆதரவாளராக கருத்தப்பட்ட பசுபதி, இன்று (திங்கள்கிழமை) சிவி சண்முகத்திற்கே எதிராக திரும்பியுள்ளார்.
"10 ஆண்டுகளாக ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக சிவி சண்முகம் இருந்து வருவதாக குறிப்பிட்ட பசுபதி, தொகுதிக்கு அவர் எதுவுமே செய்யவில்லை" எனவும் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், "மயிலத்தின் மாவட்ட செயலாளராக மட்டுமே அவர் செயல்பட்டு வருகிறார்" எனவும் பசுபதி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இவ்வாறு அதிமுக நிர்வாகியே சி.வி.சண்முகத்திற்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விழுப்புரம் தெற்கு நகர செயலாளராக பதவி வகித்து வருபவரே பசுபதி. முன்னதாக, சட்டமன்றத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளராகவும் இவர் நின்றிருக்கின்றார்.
இந்த நிலையிலேயே அவர் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. ஆனால், அது நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனைத் தொடர்ந்து அவர் தற்போது சிவி சண்முகத்திற்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியிருக்கின்றார்.
தொடர்ந்து, "சிவி சண்முகம் தனது பினாமிகளுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும், கட்சிக்காக உழைக்கும் நிர்வாகிகளுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது" எனவும் பசுபதி குற்றம்சாட்டியுள்ளார். மேலும், பசுபதி விண்ணப்பித்த தொகுதிக்கு பெண் வழக்கறிஞர் ஒருவரை தேர்வுச் செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தை பிரித்து புதிய மாவட்ட செயலாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் என்றும், மயிலம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு வழங்கப்படும் முக்கியத்துவம் மற்ற தொகுதிகளுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையையும் பசுபதி அதிமுக தலைமைக்கு முன் வைத்திருக்கின்றார்.
இதுகுறித்து தனது ஆதரவாளர்களுடன் விழுப்புரத்தில் அவரது அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்திய பசுபதி, இக்கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நாளை (மார்ச் 24) நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விவகாரம் தற்போது விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக-வில் உட்கட்சி பூசல் ஏற்பட்டிருப்பதை வெளிப்படையாக காட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
மேலும், இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் சார்பில் சி.வி, சண்முகத்தை தொடர்பு கொண்டபோது, "அத விடுங்க நான் பார்த்து கொள்கிறேன்" என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு அவர் தொலைபேசி இணைப்பை துண்டித்தார்.
தேர்தல் நேரத்தில் இந்த சம்பவம் விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுகவில் புயலை கிளப்பி உள்ளது.