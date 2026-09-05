சாலை விபத்துகளுக்கு போதைப் பழக்கமே முக்கிய காரணம் - சௌமியா அன்புமணி
திமுக ஆட்சியில் உடலுறுப்பு தானம் செய்தவர்களின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது பெரும் திருப்தியை அளித்ததாக சௌமியா அன்புமணி குறிப்பிட்டார்.
Published : September 5, 2026 at 5:18 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிக சாலை விபத்துகள் நடைபெறுவதற்கு மது உள்ளிட்ட போதைப் பழக்கமே முக்கிய காரணமாக உள்ளதாக பாமக எம்எல்ஏ செளமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை திருவான்மியூர் கடற்கரையில், 41-வது தேசிய கண் தான விழாவை முன்னிட்டு, தனியார் கண் மருத்துவமனை சார்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. இதில் பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேரணியை கொடி அசைத்துத் தொடங்கி வைத்தார்.
இப்பேரணியில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள், கண் மருத்துவர்கள், கண் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ரோட்டரி கிளப் மற்றும் பசுமை தாயகம் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை கையில் ஏந்தி கலந்துகொண்டனர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி, “தமிழர்களின் வழக்கத்தில் அன்னதானம் எவ்வளவு முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறதோ, அதற்கு ஈடான ஒரு சிறந்த தானமாக இன்றைக்கு கண் தானம் பார்க்கப்படுகிறது.
ரோட்டரி கிளப் போன்ற பல்வேறு அமைப்புகள் மூலமாக இது முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவில் சுமார் 5 கோடி பேருக்கு கண் பார்வையில் குறைபாடு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கண் பார்வை குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்ய வருடத்திற்கு 2 லட்சம் கண் தானங்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஒரு லட்சம் அமரர்கள் தங்கள் கண்களை தானம் செய்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும்.
நகர்ப்புறங்களில் மட்டுமல்லாமல், கிராமப்புறங்களிலும் கண் தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகம் கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும். அங்கு மரணமடைபவர்களின் கண்களை தானமாக வழங்குவதில் தயக்கம் நிலவுவதால், அதற்கு உரிய விழிப்புணர்வு அவசியமாகும். தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தனியாக ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டு, கண் தானம் மற்றும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் விவரங்கள் சுவர்களில் எழுதப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவர்களின் உடல் அரசு மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. அது பொதுமக்களிடையே உடலுறுப்பு தானம் பற்றிய மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வாகவும், மக்களுக்குப் பெரிய திருப்தியையும் அளித்தது” என்றார்.
தொடர்ந்து, கேரளத்தில் நடந்த விபத்தில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 8 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக கேள்விக்கு, “தமிழ்நாட்டில் அதிக சாலை விபத்துகள் நடைபெறுவதற்கு போதை மற்றும் மதுப் பழக்கமே முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
எனவே, போதைப் பழக்கத்தை அடியோடு ஒழிப்பதும், பள்ளிகளில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதும் சாலை விபத்துகளைத் தடுக்க அவசியமாகிறது. மேலும், சாலை பாதுகாப்பு குறித்த உரிய விழிப்புணர்வை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது தமிழ்நாடு அரசின் கடமையாகும்” என்றார்.