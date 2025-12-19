ETV Bharat / state

திமுகவை தீய சக்தி என விஜய் கூறுவதை நிராகரிக்கிறோம்: இந்திய கம்யூ. மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேட்டி

பொங்கலுக்கு நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப மக்களுக்கு பணம் வழங்க வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசால் முடியவில்லை என்றால் ஒன்றிய அரசு தர வேண்டும் என வீரபாண்டியன் கேட்டுக் கொண்டார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேட்டி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 5:27 PM IST

திருச்சி: மதமாக, ஜாதியாக நாட்டை பிளவுப்படுத்துபவர்கள் தான் தீய சக்தி என்று கூறாமல் ஜனநாயக சக்தியாக உள்ள திமுகவை தீய சக்தி என விஜய் கூறுவதை நிராகரிக்கிறோம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் திருச்சியில் இன்று நடைபெற்றது. கூட்டத்திற்கு முன்னதாக கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர், "நூறு நாள் வேலை திட்ட பெயரை ஒன்றிய அரசு மாற்ற கூடாது. ஏழைகளின் வாழ்வாளிக்கும் அந்த திட்டத்தின் மீது தாக்குதல் நடந்த கூடாது. பல கோடி ஏழைகள் பயனடையும் அந்த திட்டத்திலிருந்து விலகி பொறுப்பை மாநில அரசுகள் மீது ஒன்றிய அரசு சுமத்துகிறது.

கேரளாவில் அண்மையில் நடந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இடதுசாரிகள் சிறு பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்கள். அந்த தோல்வியை ஏற்றுக் கொண்டு காரணங்களை ஆராய்ந்து வருகிறோம். இருப்பினும் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம். திருவனந்தபுரம் மாநகராட்சியை பாஜக கைப்பற்றியது பேராபத்தின் அறிகுறி. மதவாத உணர்வுகளை தூண்டி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள்.

மதமாக, ஜாதியாக நாட்டை பிளவுப்படுத்துபவர்கள் தான் தீய சக்தி. அவர்களை தீய சக்தி என கூறாமல் ஜனநாயக சக்தியாக உள்ள திமுகவை தீய சக்தி என விஜய் கூறுவதை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம். அவரிடம் நாங்கள் கொள்கைகளை, திட்டங்களை எதிர்ப்பார்த்தோம் ஆனால் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.

எதிர்கட்சிகளை அடக்கி ஒடுக்குவதிலும், மாநில உரிமைகளை பறிப்பதிலுமே ஒன்றிய அரசு காலத்தை கழிக்கிறது. திருப்பதியில் 36 ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் ஆன்மீக நகரம் அமைக்கப்படும் என ஒன்றிய அரசு அறிவித்துள்ளது. மதச்சார்பற்ற நாட்டில் ஒரு மதத்திற்கு மட்டும் நகரம் அமைப்பது நல்ல முறையல்ல.

எத்தியோப்பாவிற்கு பிரதமர் சென்று வர்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஏழை நாடுகளுக்கு இந்தியா உதவ வேண்டும். வரும் 24 ஆம் தேதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தும் ஒன்றிய அரசை கண்டித்து திமுக, கூட்டணி கட்சிகள் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம்.

வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் 30, 40 தொகுதிகளை கேட்க எங்கள் கட்சிக்கு தார்மீக உரிமை உண்டு, எத்தனை தொகுதிகள் கேட்டாலும் அதை ஜனநாயக விரோதமாக முதல்வர் எடுத்து கொள்ள மாட்டார். ஆனால் கூட்டணி சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவெடுப்போம். வெற்றி பெறுவோம்" என்றார்.

