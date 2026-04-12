குடிநீர் பிரச்சனைக்கு முன்னுரிமை அளிப்போம்; சூலூர் திமுக வேட்பாளர் தளபதி முருகேசன் உறுதி
மகளிருக்கு மாதம் 1,000 ரூபாய் வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், காலை உணவுத் திட்டம் மற்றும் புதுமைப் பெண் திட்டத்திற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதாக தளபதி முருகேசன் தெரிவித்தார்.
Published : April 12, 2026 at 8:54 PM IST
கோவை: சூலூர் தொகுதியில் குடிநீர் பிரச்சனைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என திமுக வேட்பாளர் தளபதி முருகேசன் உறுதியளித்துள்ளார்.
கோவை சூலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் தளபதி முருகேசன், தனது தேர்தல் பரப்புரைக்கு இடையே ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். குறிப்பாக, அந்த தொகுதி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரின் செயல்பாடுகள் குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்களையும் அவர் முன்வைத்தார்.
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "சூலூர் தொகுதியில் நீண்டகாலமாக நிலவி வரும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு, பழுதடைந்த சாலைகள் மற்றும் முறையான வடிகால் வசதி இல்லாதது போன்ற அடிப்படை பிரச்சினைகளை தீர்க்க அதிமுக தரப்பில் எந்தவித ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. குறிப்பாக, கடந்த 5 ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் மட்டுமே பல்வேறு சாலைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன" என்றார்.
சூலூர் தொகுதியில் மக்களின் வரவேற்பு குறித்து பேசிய அவர், "தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசின் திட்டங்களுக்கு மக்களிடையே பெரும் ஆதரவு இருக்கிறது. கிராம புறங்களில் 100 நாள் வேலை உறுதித் திட்டம், மகளிருக்கு மாதம் 1,000 ரூபாய் வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், காலை உணவுத் திட்டம் மற்றும் புதுமைப் பெண் திட்டம் ஆகியவற்றுக்குக் கிடைத்துள்ள வரவேற்பு தேர்தலில் தங்களுக்குப் பெரும் வெற்றியைத் தேடித்தரும்.
இந்த தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்ற பிறகு சூலூர் தொகுதியின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான சோமனூர் ஜவுளிச் சந்தை அமைத்தல், புறவழிச்சாலைத் திட்டங்களை விரிவுபடுத்துதல் போன்ற பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும்" என்றார்.
விவசாயிகள் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "பிஏபி பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் சுல்தான்பேட்டை ஒன்றிய பகுதிகளில் இருந்து பாப்பம்பட்டி வரை தண்ணீரை விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், அன்னூர் பகுதிகளில் இருந்து குழாய்கள் மூலம் குளம், குட்டைகளை நிரப்பும் அத்திக்கடவு - அவிநாசி திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தவும், நொய்யல் ஆற்றை சுத்தப்படுத்தி காடுவெட்டி திட்டத்தின் மூலம் நீர்நிலைகளை மேம்படுத்தவும் நிதி உதவி பெற்று தரப்படும். 40 ஆண்டுகளாக தொகுதி மக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருவதால், அவர்களின் தேவைகளை அறிந்து சிறப்பான முறையில் செயல்பட முடியும்" என நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.