லாக்காப் மரணம் நடக்கவே கூடாது - அமைச்சர் வன்னி அரசு வலியுறுத்தல்
"காவல் சித்திரவதை மரணங்களுக்கு எதிராக எப்போதும் நாங்கள் குரல் கொடுப்போம். எப்பொழுதும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கம் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்கும்" என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.
Published : July 23, 2026 at 8:29 PM IST
தூத்துக்குடி: லாக்கப் மரணம் நடக்கக்கூடாது; சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் என்று சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு வலியுறுத்தி உள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், மாஞ்சோலை தேயிலைத் தோட்டத் தொழிலாளர்கள், கூலி உயர்வுக்காக போராடியபோது, தாமிரபரணி ஆற்றில் விழுந்து 17 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவத்தின் 27வது நினைவு தினம், மாஞ்சோலை எஸ்டேட் பகுதியில் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்ள சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வந்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, வாகைகுளம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
|இதையும் படிங்க.. டெல்லியில் போராடுவது மாணவர்கள் அல்ல ரவுடிகள்: நயினார் நாகேந்திரன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
அப்போது அவர் கூறுகையில், "நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவில் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். இதனை வலியுறுத்தி, தமிழகம் முழுவதும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் வரும் 27ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்தப்படும்.
மத்திய பாஜக அரசு, நீட் தேர்வு விவகாரம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் விசாரணை நடத்தப்படும், விவாதிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ளது. இந்த விஷயம் தொடர்பாக, பிரதமர் அளிக்கும் வாக்குறுதி எல்லாம் கண்துடைப்பு ஏமாற்று வேலை. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மருத்துவம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும்.
யார் வினாத்தாள் கசிவு செய்தார்கள்? எத்தனை லட்சம் போனது என்பதெல்லாம் விசாரணை செய்து கைது செய்து தண்டனை கொடுப்பது என்பது வேறு. ஆனால் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே முதன்மையான கோரிக்கை.
பாஜகவிற்கு எதிரானவர்கள் ஒரே அணியில் திரள வேண்டும் என்பது விசிக தலைவர் திருமாவளவனின் விருப்பம். பாஜகவுக்கு எதிரானவர்கள் ஒரே புள்ளிகள் இணைய வேண்டும் என்று இந்தியா முழுவதும் அறைகூவல் விடுத்து வருகிறார். பாஜக எதிர்ப்பு புள்ளியில், கடந்த காலங்களில் திமுகவுடன் இணைந்து செயல்பட்டோம். இப்போதும், தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் இணைந்து செயல்படுகிறோம். தவெகவும், திமுகவும் இந்தியா கூட்டணியில் வரவேண்டும் என்று தொலைநோக்கு பார்வையில் சொல்லப்பட்டது.
பாஜக எதிர்ப்பில் திமுக என்றும் உறுதியாக உள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் நாம் அதை பார்க்கிறோம். நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகளில் இன்றைக்கும் இந்தியா கூட்டணியுடன் இணைந்து தான் திமுக செயல்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க.. காசோலை மோசடி வழக்கில் நடிகர் விமலுக்கு ஓராண்டு சிறைத் தண்டனை
லாக்கப் மரணங்கள் மற்றும் காவல் நிலைய சித்திரவதைகள் ஆகியவை நடக்கக்கூடாது என்பதுதான் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிலைப்பாடு. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை உடனடியாக கைது செய்து சிறைப்படுத்த வேண்டும். காவல் சித்திரவதை மரணங்களுக்கு எதிராக எப்போதும் நாங்கள் குரல் கொடுப்போம். எப்போதும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கம் தான் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இருக்கும்" என்றார்.