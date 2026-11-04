எதிர்க்கட்சிகளிடம் அனுமதி வாங்கி தான் முதல்வர் எங்கேயும் செல்ல வேண்டுமா? அமைச்சர் மரிய வில்சன் கேள்வி
எதிர்க்கட்சிகளின் பணி குறை சொல்வதில் மட்டுமே இருப்பதாக அமைச்சர் மரிய வில்சன் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : November 4, 2026 at 8:10 PM IST
தூத்துக்குடி: எதிர்க்கட்சிகளிடம் அனுமதி வாங்கி விட்டு முதல்வர் எங்கேயும் செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை என நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் திருநெல்வேலியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக இன்று காலை சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையம் வருகை தந்தார். பின்னர் விமான நிலையத்திலிருந்து தூத்துக்குடியில் உள்ள உலக பிரசித்தி பெற்ற பனிமயமாதா ஆலயத்தில் பிரார்த்தனை மேற்கொண்டார். இதனைத் தொடர்ந்து அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
தேர்தலுக்காக தான் முதல்வர் விஜய் ஊர் ஊராக சென்று வருவதாக எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, "எதிர்க்கட்சிகளிடம் ஷெட்யூல் வாங்கி விட்டு தான் செல்ல வேண்டுமா? எந்த மாநிலம், மாவட்டம் செல்ல வேண்டும் என்றாலும் முதல்வர் செல்லலாம். அவர்கள் மட்டும் தான் தேர்தல் என்று பார்ப்பார்கள். தலைவர் அவ்வாறு பார்க்க மாட்டார்" என்றார்.
அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் திமுக, தவெக இடையே மட்டும் தான் போட்டி, நடுவில் இருப்பவர்கள் போட்டி என கூறுவார்கள். தலைவர் சொன்னது போல திமுக, தவெக மட்டும் தான் போட்டியில் இருக்கும். மற்றவர்கள் கனவு உலகத்தில் வாழட்டும்.
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தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கின்றன. அரசு நிர்வாகத்தில் யாரும் தலையிடுவது இல்லை. ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்படி கிடைத்து விடுகிறது. எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறது. 100 நாட்களில் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாயை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். அது கண்ணுக்கு தெரியவில்லையா? எதிர்க்கட்சிகளின் பணி குறை சொல்வதில் மட்டுமே இருக்கிறது" என்றார்.
நடிகர் தனுஷ் சிவகார்த்திகேயன் குறித்த கேள்விக்கு, அதை விட்டு விடுங்கள் என்று கூறி விட்டு அமைச்சர் மரியவில்சன் கடந்து சென்றார்.