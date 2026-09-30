இடைத்தேர்தலில் திமுக டெபாசிட் இழந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை - துரை வைகோ
பெண் வேட்பாளரை அருகில் வைத்துக் கொண்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் இரட்டை அர்த்தத்தில் ஆபாசமாக பேசுவது சரியல்ல என துரை வைகோ குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : September 30, 2026 at 10:55 PM IST
தூத்துக்குடி: இடைத்தேர்தலில் திமுக டெபாசிட் இழந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை என மதிமுக முதன்மைச் செயலாளர் துரை வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டியில் மதிமுக வடக்கு மாவட்ட செயல் வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், கட்சியின் முதன்மைச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை வைகோ கலந்து கொண்டு, உள்ளாட்சித் தேர்தல் குறித்தும், கட்சியினர் அதற்கு ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் குறித்தும் எடுத்துரைத்தார்.
ஓம் காளி ஜெய் காளி த.வெ.க ஒரு ஓடுகாளி என்ற அர்த்தத்தில் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதிலளித்த அவர், "ஒரு கட்சியின் கீழ்நிலையில் உள்ள தொண்டர்கள் இதுபோன்ற கோஷங்களை ஆர்வ மிகுதியில் எழுப்புவார்கள். தலைவர்கள் இதுபோன்ற பிரசாரத்தில் ஈடுபட மாட்டார்கள். குடு குடுப்புக்காரர்கள் இதுபோன்று தான் சொல்லிக் கொண்டு இருப்பார்கள்.
உதயநிதி பேசியதை பார்க்கும் போது எனக்கு அந்த நியாபகம் தான் வருகிறது. கண்ணியமான முறையில், கருத்தியல் ரீதியாக வாதங்கள் வைக்க வேண்டும். தொண்டர்கள் ஆர்வ மிகுதியில் கோஷங்களை எழுப்புவார்கள். அதனை கட்டுப்படுத்தி நெறிப்படுத்த வேண்டியது அரசியல் தலைவர்களின் கடமை. ஆனால் உதயநிதி ஸ்டாலினே இதுபோன்று வசனங்கள் பேசுவது, இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசுவது போன்றவை தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு மட்டுமல்ல, திமுக என்ற ஒரு உன்னதமான இயக்கத்திற்கும் சரி கிடையாது.
அறிஞர் அண்ணாவால் கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்கிற கோட்பாடுகளுடன் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம் திமுக. உதயநிதி ஸ்டாலின் இவ்வாறு பேசுவது கண்டிக்கத்தக்கது. அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும். பெண் வேட்பாளரை அருகில் வைத்துக் கொண்டு உதயநிதி ஸ்டாலின் இரட்டை அர்த்தத்தில் ஆபாசமாக பேசுவது சரியல்ல. அவருடைய அரசியலுக்கும், அவர் சார்ந்த கட்சியின் எதிர்காலத்திற்கும் அவர் தன்னை திருத்திக் கொள்வது நல்லது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தாராபுரத்தில் மக்களுடன் கலந்து பேசும்போது இடைத்தேர்தலில் தவெகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் இடையில் தான் போட்டி என்று சொன்னார்கள். திமுக லிஸ்ட்டில் இல்லை. திமுக., மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. திமுக தலைமை மீது மக்களுக்கு அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.
இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க., அமோக வெற்றி பெறும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. திமுக., டெபாசிட் இழந்தால் கூட ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை. பிரசாரத்தின்போது திமுகவுக்கு வாக்களிக்கவில்லை என்றாலும் அதிமுகவுக்கு வாக்களியுங்கள். த.வெ.கவுக்கும் ஓட்டு போட்டு விடாதீர்கள் என்று திமுகவினர் பிரசாரம் செய்கின்றனர்.
திமுகவிற்கு மக்கள் ஓட்டு போடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கே இல்லை. அதனால்தான் அவ்வாறு பிரசாரம் செய்கிறார்கள்.
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இந்த இடைத்தேர்தல் திணிக்கப்பட்ட இடைத்தேர்தல் என்ற பிரச்சாரத்தை, திமுகவும், அதிமுகவினரும் மக்கள் முன் வலுவாக வைக்கின்றனர். ஆனால் த.வெ.க., ஆட்சி அமைக்கக் கூடாது, முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய் அமர்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அதிமுக, திமுக., கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க முயன்ற காரணத்தால்தான் அதிமுகவின் முன்னணி தலைவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் வெளியேறி தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து உள்ளனர்" என்றார்.