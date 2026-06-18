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சர்வதேச யோகா தினம்; தாழம்பூர் தனியார் பள்ளியில் நோபல் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜுன் 21-ம் தேதி சர்வதேச யோகா தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

தனியார் பள்ளி சாதனை மாணவர்கள்
தனியார் பள்ளி சாதனை மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 10:38 PM IST

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சென்னை: சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு தாழம்பூரில் உள்ள பிரபல தனியார் பள்ளியில் நோபல் உலக சாதனை நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது.

சர்வதேச யோகா தினத்தை முன்னிட்டு தாழம்பூரில் அமைந்துள்ள பிரபல தனியார் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் 350 மாணவர்கள் இணைந்து 350 வினாடிகளை தொடர்ந்து நோபல் உலக சாதனை முயற்சியாக பிரம்மாண்ட மர வடிவில் விருக்ஷாசனம் உருவத்தை அமைத்து சாதனை படைத்தனர்.‘

மாணவர்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு யோகா மூலம் மன அமைதி, கவனம், ஒருமைப்பாடு மற்றும் ஒழுக்கமான வாழ்க்கை முறையை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த நோக்கில் இந்த சாதனை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

மாணவர்கள் மேற்கொண்ட விருக்ஷாசனம்
மாணவர்கள் மேற்கொண்ட விருக்ஷாசனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்வில் மாணவர்கள் ஒருங்கிணைந்து மர வடிவில் நின்று விருக்ஷாசனம் செய்து காட்டியது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. மேலும் யோகாவின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைக்கும் வகையில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

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இந்நிகழ்வில், சிங்கப்பெண் அதிரடி படையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மாணவர்களிடம் சுய ஒழுக்கம், பாதுகாப்பு, விழிப்புணர்வு, சமூக பொறுப்புணர்வு மற்றும் நற்பணிகளின் அவசியம் குறித்து பயனுள்ள அறிவுரைகளை வழங்கினர்.

நிகழ்ச்சியில் வேல்ஸ் குழும பள்ளிகளின் நிர்வாக அறங்காவலர் ஆர்த்தி கணேஷ், ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்றனர்.

பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தனியார் பள்ளிகளுக்கு விதித்துள்ள விதிமுறைகள் வரவேற்கத்தக்கது அதேபோல் அந்தந்த பள்ளிகளின் தரத்திற்கு ஏற்றாற்போல் பள்ளி கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என இந்த சாதனை நிகழ்ச்சியை நடத்திய தனியார் பள்ளி நிர்வாகம் தமிழக அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

TAGGED:

THAZAMBUR CHENNAI
WORLD RECORD PROGRAM
VELS GROUP
சர்வதேச யோகா தினம்
INTERNATIONAL YOGA DAY

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