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அண்ணா பல்கலை. இணைப் பேராசிரியர் பணி இடைநீக்கத்திற்கு இடைக்கால தடை

முறைகேடுகள் தொடர்பாக பல்கலைக்கழகத்தின் டீன்னுக்கு எதிராக உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட காரணத்தினால், இணைப் பேராசிரியர் மீது பழி வாங்கும் நடவடிக்கையாக மெமெோ உள்ளிட்டவை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக வாதிடப்பட்டது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கோப்புப்படம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 4:41 PM IST

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சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழக முறைகேடு தொடர்பாக டீனுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர்ந்த இணைப் பேராசிரியரை பணி இடைநீக்கம் செய்த உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் கோவை வளாக இணை பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் டாக்டர் ஜெ. வெங்கடேஷ், சமர்ப்பித்த பணி அனுபவச் சான்றிதழ்கள் தொடர்பாக பிறப்பிக்கப்பட்ட குற்றக் குறிப்பாணையையும் (மெமோ), பணி இடைநீக்கத்தையும் எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி மும்மினேனி சுதீர் குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, மனுதாரரின் பணி அனுபவச் சான்றிதழ்கள் 2008ஆம் ஆண்டிலேயே பல்கலைக்கழகத்தால் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது. அதன் பின்னரும் பல்வேறு கால கட்டங்களில், பேராசிரியர் வெங்கடேசின் பணிப்பதிவுகள் தொடர்ந்து சரிபார்க்கப்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.

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மேலும், பல்கலைக்கழகத்தின் முறைகேடுகள் தொடர்பாக பல்கலைக்கழகத்தின் டீன் டாக்டர் எம். சரவணகுமாருக்கு எதிராக உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தார். அதனால், பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக சில ஆவணங்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து உள்நோக்கத்துடன் சரிபார்ப்புக்கு அனுப்பி, அதனடிப்படையில் குற்றக் குறிப்பாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இது உள்நோக்கத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை என்றும் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பேராசிரியர் வெங்கடேசுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட குற்றக் குறிப்பாணை மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளுக்கும், இடைநீக்கத்துக்கும் இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.

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அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்க்கழக இணை பேராசிரியர்
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