கரூரில் கோயில் நிலங்களை பத்திரப் பதிவு செய்ய வழி வகுக்கும் அரசாணைக்கு இடைக்காலத் தடை
"இன்று பத்திர பதிவு செய்தால், நாளை மற்றொரு தரப்பினர் அந்த இடத்தை வாங்கி ஏமாறக்கூடிய சூழல் ஏற்படும். இதனால், அப்பாவி பொதுமக்கள் ஏமாறக்கூடிய சூழல் ஏற்படும்" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 4, 2026 at 9:15 PM IST
மதுரை: கரூரில் 3,085 ஏக்கர் கோயில் நிலங்களை பத்திரப் பதிவு செய்ய வழி வகுக்கும் அரசாணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இதுகுறித்து திருத்தொண்டர்கள் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர், உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், ரவீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், குப்புச்சிபாளையம் விக்ருதீஸ்வரர் திருக்கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களுக்கு சொந்தமான பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலங்கள் 15 கிராமங்களில் உள்ளன. அந்த நிலங்களுக்கு 3,390 தனி நபர்கள் பெயரில் பட்டா வழங்கபட்ட நிலையில், அவற்றை பத்திர பதிவு செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் சுமார் 3,085 ஏக்கர் கோவில் நிலங்களுக்கு பத்திரப் பதிவு செய்வதற்கான தடையை நீக்கம் செய்து அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கோயில் நிலங்களை பட்டா மாறுதல் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. எனவே தமிழக அரசின் அரசாணையை ரத்து செய்தும், அதுவரை தடை விதித்தும் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்” என்று மனுதாரர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று நீதிபதிகள் வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆஜராகி, "கோவில் நிலங்களை பத்திரப் பதிவு செய்வதற்கு ஏற்கனவே தடை இருந்தது. அந்த தடையை ஒரே நாளில் தமிழக அரசு ரத்து செய்து, பத்திரப்பதிவு செய்யலாம் என உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதனால் கோவில் நிலங்கள் பறிபோகும் நிலை உள்ளது. எனவே அரசின் இந்த உத்தரவிற்கு தடை விதிக்க வேண்டும்" என்று வாதிட்டார்.
அப்போது அரசு தரப்பில், "இடைக்கால தடை ஏதும் விதிக்கக்கூடாது" என கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்பொழுது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், "இன்று பத்திர பதிவு செய்தால், நாளை மற்றொரு தரப்பினர் அந்த இடத்தை வாங்கி ஏமாறக்கூடிய சூழல் ஏற்படும். இதனால், அப்பாவி பொதுமக்கள் ஏமாறக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் என்பதால் அதை அனுமதிக்க முடியாது.
இதனால், சிறுகச் சிறுக பணம் சேர்த்து, வாழ்க்கையை பணயம் வைத்து வாங்கிய சொத்தை இழக்கப் கூடிய நிலை ஏற்படும். அதை தவிர்க்கவே தற்போது இந்த நிலங்களை பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கின்றோம். அரசு தரப்பில் விரிவாக வாதிட விரும்பினால் அனைத்து தரப்பிலும் பதில் மனு தாக்கல் செய்து வாதிடலாம்" என்று தெரிவித்தனர்.
அப்பொழுது அரசு தரப்பில் குறுக்கிட்டு, "மனுதாரர் உள்நோக்கத்துடன் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்து உள்ளார். பத்திரப்பதிவு ஏதும் நடைபெறவில்லை. அவ்வாறு உள்ள சூழலில், பத்திரப்பதிவு செய்யப் போவதாக மனுதாரர் தெரிவிக்கிறார். இதில் உள்நோக்கம் உள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
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அதற்கு நீதிபதிகள், "இதில் எந்த உள்நோக்கமும் யாருக்கும் இல்லை. இது, பொது நலன் சார்ந்தது. கோவில் நிலங்கள் பத்திரப்பதிவு நடைபெற்று விட்டால் வழக்கு நிலை முடிந்து விடும். அதை அனுமதிக்க முடியாது. வழக்கை நடத்தி எது சரி? எது தவறு? என முடிவு செய்யலாம். எப்பொழுதும் இல்லாமல், இந்த விவகாரத்தில் மூத்த அரசு வழக்கறிஞர் அனைவரும் ஆஜராகி வாதிடும் அளவுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் உள்ளது?
இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களை பத்திரப்பதிவுத்துறை எவ்வித பத்திரப் பதிவும் மேற்கொள்ளக் கூடாது" என்று இடைக்கால உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணை ஒத்தி வைத்தனர்.