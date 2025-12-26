மிரட்டி பணம் பறித்ததாக வழக்கு: சவுக்கு சங்கருக்கு இடைக்கால ஜாமின்
சவுக்கு சங்கருக்கு டிச.,26 முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 26 வரை இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : December 26, 2025 at 4:43 PM IST
சென்னை: மிரட்டி பணம் பறித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட யூ டியூபர் சவுக்கு சங்கருக்கு இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காவல் துறை விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்காதது, திரைப்பட தயாரிப்பாளரை மிரட்டி பணம் பறித்தது உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக யூ டியூபர் சவுக்கு சங்கரை ஆதம்பாக்கம் போலீசார் கடந்த 13 ஆம் தேதி கைது செய்தனர். இந்த கைது நடவடிக்கையை எதிர்த்து சவுக்கு சங்கரின் தாயார் கமலா சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்ரமணியம் மற்றும் பி.தனபால் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், சவுக்கு சங்கர் சிறையில் 24 மணி நேரமும் சிசிடிவி வைத்து காவல் துறையால் கண்காணிக்கப்படுகிறார். அவரின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அளித்த விண்ணப்பத்தை கூட போலீசார் முறையாக பரிசீலிக்கவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி சங்கருடன் பணியாற்றும் நிதிஷ் என்பவருக்கு ரூ.94,000 பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதை வைத்து சங்கரை அவசர கதியில் 13 ஆம் தேதி காவல் துறை கைது செய்துள்ளது. அனைத்து வழக்குகளிலும் இதே நடைமுறைபடி காவல் துறை செயல்படுவது இல்லை. அரசுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்தார் என்ற காரணத்திற்காக தனிப்பட்ட நபருக்கு எதிராக காவல் துறை செயல்பட்டுள்ளது.
நேர்மையான முறையில் அரசுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிக்க அனைவருக்கும் உரிமை உள்ளது. அது அரசுக்கு எதிரானது என்பதால் அவரை கைது செய்வது நியாயமில்லை. சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டிய காவல் துறையால் தான் தற்போது சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 7 ஆண்டுகளில் சங்கருக்கு எதிராக 24 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பத்திரப்பதிவு உள்ளிட்ட பல துறைகளில் ஊழல் தலைவிரித்தாடுகிறது. ஊழலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கருத்து தெரிவித்ததற்காக தனிநபருக்கு எதிராக அரசு செயல்படுவது ஏன்?" என கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், சவுக்கு சங்கருக்கு டிசம்பர் 26 முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 26 வரை இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்படுகிறது. சங்கர் தனது கடவுச்சீட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும். சாட்சிகளை கலைக்கக் கூடாது. காவல்துறை விசாரணைக்கு தேவைப்படும்பட்சத்தில் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் அவருக்கு நிபந்தனை விதித்தனர்.
உயர் நீதிமன்றம் ஜாமின் வழங்கிய நிலையில், இன்று அல்லது நாளை காலை அவர் சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து வெளியே வருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.