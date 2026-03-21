ETV Bharat / state

திமுக வேட்பாளர் நேர்காணல்: முதல்வர் போட்ட உத்தரவு

சென்னை அண்ணா அறிவாலயம்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 21, 2026 at 7:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திமுகவில் விருப்பமனு கொடுத்தவர்களிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி நேர்காணல் நடத்தியுள்ளார்.

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கின்றது. தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் மிக தீவிரமாக களமிறங்கி வேலை செய்து வருகின்றன. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில், இன்று (சனிக்கிழமை) காலை சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கான வேட்பாளர்களை தேர்வுச் செய்வதற்கான நேர்காணல் முதல்வர் ஸ்டாலின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.

மொத்தம் 13 பேர் திமுக சார்பாக வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில், வேலூர் முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.எம்.தேவராஜின் பேரனும் பங்கேற்றார்.

நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட சிலர், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் அணுகுமுறை குறித்து கவலை தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதேபோல், பா. கார்த்திகேயனை பார்த்து, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், புன்னகையுடன் “நீங்கள்தானே மாநகரச் செயலாளர்?” என்று கேள்வி எழுப்பியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் சுமார் 45 ஆயிரம் இருப்பதாகக் கூறி, அந்த சமூகத்துக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்த ஒருவரிடம், 'நீங்களே சிறுபான்மையினர்தானே?' என்று புன்னகையுடன் ஸ்டாலின் பதிலளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட டாக்டர் விஜய், ஞானசேகரன், பா.கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டவர்களிடம், கடந்த முறைபோல் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசம் இருக்கக் கூடாது எனவும், இந்த முறை தெளிவான மற்றும் முழுமையான வெற்றியை பெற வேண்டும் எனவும் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டாலும், அந்த தொகுதியில் வெற்றியை உறுதியாகப் பெறும் வகையில் செயல்பட வேண்டும் எனவும் முதல்வர் அறிவுறுத்தியதாகவும் தெரிகிறது.

TAGGED:

ANNA ARIVALAYAM
DMK
2026 TN ELECTION
2026 தமிழக தேர்தல்
DMK CONSULTATIVE MEETING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.