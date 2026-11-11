திமுக கூட்டணி, கருணாநிதியுடனான நட்பு - சோனியா காந்தியின் சுயசரிதையில் இடம்பெற்ற அறியப்படாத தகவல்கள்
கருணாநிதி உடனான நட்பு குறித்து சுவாரசிய தகவல்களை சோனியா காந்தி தனது "Belonging" புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார்.
Published : November 11, 2026 at 3:07 PM IST
சென்னை: காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி எழுதிய சுயசரிதை புத்தகத்தில் பிரதமர் பதவியை மறுத்தது ஏன்? தி.மு.க-வுடன் கூட்டணி அமைத்தது எப்படி? கருணாநிதி உடனான நட்பு குறித்த சுவாரஸ்ய தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
நாடாளுமன்ற காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி எழுதிய சுயசரிதை புத்தகமான "Belonging: A Journey of Love" என்ற புத்தகம் நாடு முழுவதும் நேற்றைய தினம் (நவ.10) வெளியானது. 544 பக்கங்கள் கொண்ட இந்த புத்தகத்தை ஹார்ப்பர் காலின்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தப் புத்தகமானது சோனியா காந்தியின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, குடும்ப இழப்புகள், இந்தியாவிற்கான அவரது ஈடுபாடு மற்றும் தேசிய அரசியலில் அவர் எதிர்கொண்ட முக்கிய மைல்கற்கள் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது.
இந்த புத்தகம் குறித்து பேசிய ராகுல் காந்தி, இப்புத்தகம் தனது தாயின் வாழ்க்கையையும் நாட்டுக்கான அவர் செய்த அர்ப்பணிப்பையும் காட்டுவதாக தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த புத்தகத்தில், தான் சந்தித்த தேசிய அளவிலான அரசியல் நிகழ்வுகள் மற்றும் காங்கிரஸின் கூட்டணிக் கட்சிகள் குறித்த நினைவுகள் மற்றும் இந்திரா காந்தி, ராஜீவ் காந்தியின் மரணங்கள் தன்னை எவ்வாறு பாதித்தன? என்பது தொடர்பான தகவல்களை சோனியா காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிரதமர் பதவி குறித்து சோனியா
குறிப்பாக, இப்புத்தகத்தில் 2004ஆம் ஆண்டு தான் பிரதமர் பதவி ஏற்பதில் தனது மனதிற்குள் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டதாகவும், பிரதமர் பதவியை ஏற்கக்கூடாது என முதலில் முடிவு எடுத்ததாகவும், ஒரு கட்டத்தில் கூட்டணி கட்சிகளின் நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து அம்முடிவிற்கு ஒப்புக்கொண்டதாகவும், பின்னர் குழப்பமான மனநிலையில் இருந்ததால், இறுதியில் நீண்ட மன போராட்டத்திற்கு பிறகு பிரதமர் பதவி வேண்டாம் என முடிவு செய்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் தான் பிரதமராவதை ராகுல் காந்தியும் பிரியங்கா காந்தியும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக விரும்பவில்லை என்றும், பின்னர் பிரதமர் வேட்பாளராக மன்மோகன் சிங்கை முடிவு செய்ததாகவும், இந்திய நாடு அவர் கையில் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று எண்ணியதாலேயே அந்த முடிவை எடுத்ததாகவும் அவர் அப்புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார்.
கருணாநிதி உடனான நட்பு
தனது புத்தகத்தில் தமிழ்நாட்டில் திமுக கட்சியுடன் கூட்டணி எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டது? என்பது குறித்தும், மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி உடனான நட்பு குறித்தும் சோனியா காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதில், 1991-இல் கணவர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்குப் பிறகு, திமுக - காங்கிரஸ் அரசியல் உறவில் பெரும் விரிசல் ஏற்பட்ட நிலையில், 2004ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அதிகாரப்பூர்வமாக உருவானது. அதே ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் அக்கூட்டணி தமிழ்நாட்டில் வெற்றியும் பெற்றிருந்தது.
இந்த சம்பவம் குறித்து சோனியா காந்தி தான் எழுதிய புத்தகத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதன்படி, திமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பது குறித்துத் தனக்குள் எழுந்த கடும் மனப்போராட்டத்தை இதில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இவர்களுடன் (திமுக) கைகோர்த்தால் அது ராஜீவ் காந்திக்கு செய்யும் துரோகம் ஆகாதா? என தனக்குத்தானே கேட்டுக் கொண்டதாக அவர் இப்புத்தகத்தில் எழுதியுள்ளார்.
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மேலும் பாஜாகவை வீழ்த்த ஒரு வலுவான கூட்டணி தேவைப்பட்ட சூழலில், ஒருவேளை ராஜீவ் காந்தி உயிரோடு இருந்திருந்தால்கூட பாஜகவை எதிர்க்க இந்த கூட்டணியை அமைத்திருப்பாரோ? என யோசித்து நாட்டின் நலனுக்காக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் முடிவை எடுத்ததாக அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.
2003ஆம் ஆண்டு திமுகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்காக பதற்றத்துடன் கருணாநிதிக்கு முதல்முறை தொலைபேசியில் அழைப்பு விடுத்ததையும், அப்போது இருவருக்கும் இடையேயான உரையாடல் மிகவும் மரியாதையுடனும் தோழமையுடனும் அமைந்ததாகவும் அவர் நினைவு கூர்ந்துள்ளார். அதன் பிறகு, நடந்த தொடர் சந்திப்புகளில் கலை, இலக்கியம் மற்றும் தமிழ் பாரம்பரியம் குறித்த விவாதங்கள் மூலம் இருவருக்குள்ளும் ஒரு நல்ல நட்பு உருவானதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.