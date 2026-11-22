இருவேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவரின் திருமணம் - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
திருமணப் பதிவின்போது உண்மையான விவரங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு திருமணப் பதிவாளர்களுக்கு பதிவுத்துறை உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 22, 2026 at 11:10 PM IST
சென்னை: இருவேறு மதங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு சட்டம் அனுமதித்தாலும் உரிய சட்ட நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல் நடைபெறும் திருமணத்திற்கு இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகாரம் கிடையாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை கரையான்சாவடியைச் சேர்ந்த நவீன்குமார் என்பவர், தனது உறவினரான விக்னேஸ்வரி தன்னைக் காதலிப்பதாகக் கூறி தொடர்ந்து தொந்தரவுச் செய்ததாகவும், தன்னை ஏமாற்றி பின்னர் இருவரும் திருமணம் செய்துக் கொண்டதாகப் பதிவு செய்துவிட்டதாகவும் கூறி குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தார். இந்த மனுவை நீதிபதி தள்ளுபடி செய்துள்ளார்.
இதையடுத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நவீன்குமார் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன் மற்றும் எஸ்.ரவிகுமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் நடைபெற்றது.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் என்.ஈஸ்வரன் மற்றும் ஆர்.வீரமணி, மனுதாரர் கடந்த 2006- ஆம் ஆண்டிலேயே கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறிவிட்டதாகவும், இந்து திருமணச் சட்டத்தின்கீழ் இந்த திருமணத்தைப் பதிவு செய்தது சட்டவிரோதம் என்றும் வாதிட்டனர். மேலும், மனுதாரரை ஏமாற்றி அவரது கையெழுத்தைப் பெற்று அவரை விக்னேஸ்வரி திருமணப்பதிவுச் செய்து கொண்டதால் இந்த பதிவு செல்லாது எனவும் வாதிட்டனர்.
எதிர்மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், முதலில் காதலைத் தெரிவித்தது நவீன்குமார் தான் எனவும், இருவரது பெற்றோரும் திருமணத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் நவீன்குமாரே திருமண ஏற்பாடுகளைச் செய்து திருமணத்தைப் பதிவு செய்ததாகவும் தெரிவித்தார். திருமணத்துக்குப் பிறகு நவீன்குமாரின் பெற்றோர் 100 பவுன் நகை, கார் போன்றவற்றை வரதட்சணையாகக் கேட்டதுடன், இருவரும் சேர்ந்து வாழவும் தடையாக இருந்ததாகக் குற்றம்சாட்டினார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், நவீன்குமார் கிறிஸ்தவர் என்பதற்கான ஞானஸ்நானச் சான்றிதழ்கள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களைப் பரிசீலித்து, திருமணத்தின்போது அவர் கிறிஸ்தவராக இருந்ததை உறுதிச் செய்தனர். மேலும், திருமணப் பதிவுக்கு முன்பு எந்தச் சடங்கும் நடைபெறவில்லை என்பதை விக்னேஸ்வரியே குறுக்கு விசாரணையின்போது ஒப்புக்கொண்டதையும் சுட்டிக்காட்டினர்.
இந்து திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் இரு இந்துக்களுக்கு இடையே மட்டுமே திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் என்றும், இந்து- கிறிஸ்தவர் இடையிலான திருமணத்துக்கு இந்திய கிறிஸ்தவ திருமணச் சட்டம் அல்லது சிறப்புத் திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.
இதையடுத்து, குடும்பநல நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்த நீதிபதிகள், 2009-ல் இந்து திருமண சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட திருமணத்தைச் செல்லாது என தீர்ப்பளித்தனர். மேலும், திருமணப் பதிவின்போது உண்மையான விவரங்கள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள திருமணப் பதிவாளர்களுக்கு பதிவுத்துறை உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் அவர்கள் அறிவுறுத்தினர்.
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