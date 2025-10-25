கஞ்சா புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தீவிர கண்காணிப்பு: மதுவிலக்கு உதவி ஆணையர் பேட்டி!
தமிழகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கஞ்சா போன்ற போதை பொருட்கள் ஒடிசா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களிலிருந்து கொண்டு வந்து பயன்படுத்தப்படுவதாக மதுவிலக்கு அமலாக்கத்துறை உதவி ஆணையர் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 25, 2025 at 6:44 PM IST
சென்னை: கஞ்சா புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த பேருந்து, ரயில் நிலையங்களில் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மதுவிலக்கு அமலாக்கத்துறை உதவி ஆணையர் சம்பத் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் போதை பொருள் பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பள்ளி, கல்லூரி மற்றும் இளைஞர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் போதை பொருள் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் தீயவிளைவுகள் குறித்தும், போதை பொருள் பயன்பாடு குறித்து தெரிந்தால் காவல்துறையிடம் அணுக வேண்டிய எண்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகம் செய்து மதுவிலக்கு அமலாக்கத்துறை போலீசார் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மதுவிலக்கு அமலாக்கத்துறை வடக்கு மண்டல உதவி ஆணையாளர் சம்பத் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆய்வாளர் முருகேஸ்வரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு காசிமேடு மீன் மார்க்கெட்டில் இருந்த மீனவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கினர். மேலும் போதை பொருள் விற்பனை மற்றும் போதை பொருள் பயன்படுத்துபவர்களால் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் காவல் துறையை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்களையும் வழங்கினார்.
அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த உதவி ஆணையாளர் சம்பத் கூறியதாவது, "போதை பொருட்களின் பயன்பாட்டை கட்டுபடுத்துவதற்காக இன்று காசிமேட்டில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டோம். மேலும் டாஸ்மாக் கடைகளில் 21 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு மதுபாட்டில்கள் விநியோகம் செய்யக்கூடாது என அறிவிப்பு இருந்தாலும் அது முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா? என அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளில் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு வருகிறோம். தமிழகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கஞ்சா போன்ற போதை பொருட்கள் ஒடிசா உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களிலிருந்து கொண்டு வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது.
அதிகளவில் ரயில்களில் கடத்தி வரப்பட்ட கஞ்சா இதுவரை வட சென்னை ரயில் நிலையங்கள் வழியாக இறக்கப்பட்ட நிலையில், காவல் துறை மேற்கொண்ட தீவிர நடவடிக்கையால் சென்னை வருவதற்கு முன்பாகவே ரயில் இருந்து இறங்கி பேருந்து மூலம் கஞ்சா கடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதனால் வட மாநிலங்களில் இருந்து சென்னை வரும் ரயில்கள் மற்றும் பஸ் நிலையங்களை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறோம். மேலும் கஞ்சா, போதை மாத்திரைகளை அதிகளவில் வடமாநில நபர்கள் பயன்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் விற்பனையிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களை தடுக்கும் பணியிலும் நாங்கள் ஈடுபட்டு வருகிறோம்" என தெரிவித்தார்.