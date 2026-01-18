மேற்கு வங்கத்தில் பரவும் நிபா வைரஸ்; தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை முக்கிய எச்சரிக்கை
சந்தேகப்படும் நோயாளிகளைத் தனி வார்டுகளில் அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.
Published : January 18, 2026 at 4:46 PM IST
சென்னை: மேற்கு வங்கத்தில் நிபா வைரஸால் 2 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம் மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி உள்ள கடிதத்தில், ''மேற்கு வங்க மாநிலம் நாடியா மாவட்டத்தில் இரண்டு பேருக்கு நிபா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் உயர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத் துறை அனைத்து மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்களுக்கும் விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது.
நிபா வைரஸ் வௌவால்கள், பன்றிகள், குதிரை போன்ற விலங்குகளிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய ஒரு நோயாகும். பாதிக்கப்பட்ட வௌவால்கள் கடித்த பழங்களை உண்பது, தொற்றுள்ள வௌவால்கள் தங்கியிருக்கும் பாழடைந்த கிணறுகளில் இறங்குவது அல்லது நோயாளிகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதன் மூலம் நிபா வைரஸ் பரவுகிறது. காய்ச்சல், தலைவலி, வாந்தி, மூச்சுத் திணறல், தசை வலி மற்றும் கடுமையான நிலையில் மூளை வீக்கம் (Encephalitis) ஆகியவை இதன் அறிகுறிகள். வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்ட 6 முதல் 21 நாட்களுக்குள் அறிகுறிகள் தென்படும்.
பொதுமக்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு முறைகள்:
- தரையில் விழுந்து கிடக்கும் அல்லது பறவைகள், விலங்குகள் கடித்த பழங்களை உண்ணக்கூடாது. பழங்களை நன்கு கழுவிய பின்னரே பயன்படுத்த வேண்டும்.
- காய்ச்சாத பனஞ்சாறு அல்லது பதநீர் (Raw date palm sap, toddy) அருந்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- நோயாளிகளையோ அல்லது விலங்குகளையோ கையாண்ட பிறகு சோப்பு போட்டு கைகளை நன்கு கழுவ வேண்டும். வௌவால்கள் வசிக்கும் பழைய கிணறுகள் அல்லது குகைகளுக்குள் நுழைவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- காய்ச்சல் மற்றும் மனநிலை மாற்றம் போன்ற அறிகுறிகளுடன் (AES) அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளை தீவிரமாகக் கண்காணிக்க வேண்டும். குறிப்பாக மேற்கு வங்க மாநிலப் பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
நிபா வைரஸிற்கு எனத் தனிப்பட்ட தடுப்பூசியோ அல்லது மருந்தோ தற்போது இல்லை. எனவே, தீவிர அறிகுறி சார்ந்த சிகிச்சையே (Supportive care) வழங்கப்படுகிறது.
சந்தேகப்படும் நோயாளிகளைத் தனி வார்டுகளில் அனுமதிக்க வேண்டும் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் கட்டாயம் முழுமையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களை (PPE Kit) அணிய வேண்டும்.
மேற்கு வங்கத்திலிருந்து வருபவர்களுக்கோ அல்லது கடுமையான காய்ச்சல் அறிகுறி இருப்பவர்களுக்கோ உடனடி பரிசோதனை செய்து, மாவட்ட கண்காணிப்பு பிரிவிற்குத் தகவல் தெரிவிக்க அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது'' என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.