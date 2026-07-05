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வங்கக்கடலில் நிலைகொண்ட காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்; இந்த மாவட்டங்களுக்கு எல்லாம் கனமழை எச்சரிக்கை

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக அவலாஞ்சியில் 8 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 4:34 PM IST

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சென்னை: வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை, காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றதாக சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவர் முனைவர்.வி.ஆர்.துரை இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "சராசரி கடல் மட்டத்தில் தெற்கு குஜராத்திலிருந்து கேரளம் வரை ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வு பாதை நிலவுகிறது. நேற்று (ஜூலை 04) வடமேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய வடக்கு ஓடிசா- மேற்கு வங்காள கடலோரப் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி இன்று (ஜூலை 05) காலை 08.30 மணியளவில் அதே பகுதியில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றது.

இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடக்கு ஒடிசா கடலோரத்தில் சந்த்பாலி மற்றும் பாலசோர்க்கு அருகில் உள்ள திகாவிர்க்கு இடையே கரையை கடக்கக்கூடும். இது மேலும் மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, 24 மணி நேரத்தில் வடக்கு ஒடிசா மற்றும் வடக்கு சத்தீஸ்கர் பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும்.

இதன் காரணமாக, இன்று (ஜூலை 05) கோயம்புத்தூர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.

ஜூலை 06, 07 ஆகிய தேதிகளில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

ஜூலை 08- ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஜூலை 09 முதல் ஜூலை 11 வரை தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.

இன்றும் (ஜூலை 05), நாளையும் (ஜூலை 06) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

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கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிகபட்சமாக நீலகிரி மாவட்டம், அவலாஞ்சியில் 8 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது. ஊத்து (திருநெல்வேலி) 6 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது. மேல் பவானி (நீலகிரி), காக்காச்சி (திருநெல்வேலி), முள்ளங்கினாவிளை (கன்னியாகுமரி), சின்னக்கல்லார் (கோயம்புத்தூர்) ஆகிய பகுதிகளில் தலா 4 செ.மீ. மழைப் பதிவாகியுள்ளது.

மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை:

வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 65 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும். குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் சூறைக்காற்று வீசும் என்பதால் அப்பகுதிகளை மீனவர்கள் செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது". இவ்வாறு வானிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

வானிலை ஆய்வு மையம்
காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்
REGIONAL METEOROLOGICAL CENTRE
CHENNAI
TAMIL NADU RAINS

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