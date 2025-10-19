தூத்துக்குடி: கப்பலில் வந்த ரூ.12 கோடி மதிப்புள்ள சீன பட்டாசுகள் பறிமுதல்!
கப்பல் மூலம் தடை செய்யப்பட்ட சீன பட்டாசுகள் உள்ளிட்ட பொருட்களை கடத்தி வந்த 4 பேரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : October 19, 2025 at 2:40 PM IST
தூத்துக்குடி: சீனாவில் இருந்து கப்பல் மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.12 கோடி மதிப்புள்ள தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசு உள்ளிட்ட பொருட்களை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகை நாடு முழுவதும் நாளை (அக்.20) கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்த நிலையில், தடை செய்யப்பட்ட சீன பட்டாசுகள் கடத்தி விற்கப்படுகிறதா? என்று மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
ரூ.5 கோடி மதிப்புள்ள சீன பட்டாசு
இந்நிலையில், சீன துறைமுகமான நிங்பேவில் இருந்து கண்டெய்னர்கள் ஏற்றப்பட்ட கப்பல் ஒன்று தூத்துக்குடி துறைமுகத்திற்கு இன்று வந்தது. அதில், தூத்துக்குடியை சேர்ந்த ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் முகவரியில் 2 கண்டெய்னர்களில் இன்ஜினியரிங் உபகரணங்கள், சிறிய தட்டையான டிராலிகள் இருப்பதாக ஆவணங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், சந்தேகமடைந்த மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள், அந்த கண்டெய்னர்களை சோதனையிட்டனர்.
அப்போது, கண்டெய்னர்களில் சிலிக்கான் சீலென்ட்கன் எனப்படும் தகரம், பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்கள் ஒட்டுவதற்கு பயன்படும் உபகரணங்களும், அதற்கான சிலிக்கான் பசை போன்ற பொருட்களும் இருந்துள்ளது. அந்த பொருட்களுக்கு பின்புறம் 8,400 அட்டைப்பெட்டிகளில், தடை செய்யப்பட்ட சீன பட்டாசுகளை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது. அதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.5 கோடி என கூறப்படுகிறது.
அதைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அதிகாரிகள், கண்டெய்னரில் இருந்த சீன பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, இந்த பட்டாசுகளை கடத்தி வந்தது யார்? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அதில், தொழிலதிபர்கள் சிலர் இன்ஜினியரிங் பொருட்கள் என்ற பெயரில் ஆவணம் தயாரித்து, சீன பட்டாசுகளை கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
இதில் சம்பந்தப்பட்ட தூத்துக்குடியை சேர்ந்த மைக்கேல் ஜேக்கப் ஜெயசேகரன், சூசை மாணிக்கம் ஜெயேந்திரன், மும்பையை சேர்ந்த தொழில் அதிபர்கள் விகாஷ் பட்டேஷ்வர் தவுபி, தசரத் மச்சீந்தரா கோக்கரே ஆகிய 4 பேரையும் மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் கைது செய்தனர். பின்னர், அவர்களை தூத்துக்குடி 3-வது ஜூடிசியல் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், தலைமறைவாக உள்ள மும்பையை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவரை வலைவீசித் தேடி வருகின்றனர்.
ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள சீன பொம்மைகள் பறிமுதல்
அதேபோல, நிங்போவில் இருந்து தூத்துக்குடிக்கு மற்றொரு கப்பலில் கண்டெய்னர்கள் வந்தன. அதில், ஹெல்மெட், விளையாட்டு உபகரணங்கள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் இருப்பதாக ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தது. அதனையும் திறந்து சோதனை செய்த பொது, சட்ட விரோதமாக சீனாவிலிருந்து விளையாட்டு பொம்மைகள் மற்றும் ஷூக்கள் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
இந்த பொருட்களை இந்தியாவிற்குள் கொண்டு வர தரச்சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால், இவை அனைத்தும் தரமற்றவை என்பதால், அதிகாரிகள் அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். அவற்றின் மொத்த மதிப்பு ரூ.7 கோடி எனக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக தூத்துக்குடியை சேர்ந்த சிலரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்.