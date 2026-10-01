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சென்னை மக்களே ரிலாக்ஸ் - மழை வெள்ளம் குறித்து இனி 3 நாட்களுக்கு முன்னரே கணித்து விடலாம்

வெள்ளம் ஏற்படுவற்கான சூழலை 3 நாட்களுக்கு முன்னரே கணிக்கும் இந்த புதிய நடைமுறை சென்னை மக்களை நிம்மதி அடைய செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 9:09 PM IST

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சென்னை: பருவமழை காலங்களில், சென்னையில் வெள்ளம் ஏற்படுவதற்கு 3 நாட்களுக்கு முன்னரே அதுகுறித்து எச்சரிக்கை விடுக்கும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த வெள்ள மேலாண்மை மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சந்திரமோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் இரண்டாம் வாரம் தொடங்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ள நிலையில், அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை குறித்த ஒருங்கிணைந்த துறைக் கூட்டம், சென்னை பள்ளிகரணையில் உள்ள தேசிய பெருங்கடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் இன்று (01.10.26) நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவர் மொகபத்ரா, தமிழ்நாடு வருவாய் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சந்திரமோகன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டனர். மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தென் மண்டல தலைவர் முனைவர் சிவானந்த பை, சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் வி.ஆர். துரை உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனர்.

வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை ஆணையர் சந்திர மோகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆணையர் சந்திரமோகன், வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி தமிழ்நாட்டில் மேற்கொண்டுள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார்.

1,300 மழை நீர் தேங்க வாய்ப்புள்ள இடங்கள்

அப்போது பேசிய அவர், “இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிக்கை அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அதிகளவில் மழை நீர் தேங்க வாய்ப்புள்ள சுமார் 1,300 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அதே போன்று, ஓராளவு நீர் தேங்க வாய்ப்புள்ளதாக சுமார் 1,000 இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

இந்த குறிப்பிட்ட இடங்களின் மழைப் பொழிவு அளவு கணக்கிடப்பட்டு, வெள்ளப் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன்பு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்” எனத் தெரிவித்தார்.

சென்னையில் வெள்ளம் ஏற்படுவதை முன்னரே கண்டறிய புதிய அமைப்பு

தொடர்ந்து, "சென்னையில் மழை காலத்தில் வெள்ளம் ஏற்படுவதை முன்னரே கண்டறியும் வகையில், புதியதாக நீர்வளத் துறை மற்றும் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை முகமை சார்பில் ஒருங்கிணைந்த வெள்ள முன்னறிவிப்பு அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

இதன் மூலம் மழைப்பொழிவு, நீர்நிலையங்களின் நீர்வரத்து, நீர் வெளியேற்றம், தற்போதைய நிலவரம் ஆகிய தரவுகள் சேகரிக்கப்படும். அந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு சென்னையில் எந்தெந்த வீதிகளில் எவ்வளவு தூரத்திற்கு நீர் தேங்கும் என்பதை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியும்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் அப்பகுதியில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள உதவுவதும் மட்டுமின்றி, மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளையும் திட்டமிட முடியும்” என்றார்.

சென்னையும் பருவ மழையும்

பருவமழை அதிகளவில் பொழியும்போது, சென்னை மாநகர பகுதிகளில் மழை வெள்ளம் ஏற்படுகிறது. இதனால் பல்வேறு பகுதிகள் மழை நீரில் மூழ்கி மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவது தொடர் நிகழ்வாக உள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னையில் மழை நீர் தேக்கத்தை சரிசெய்யும் வகையில் வடிக்கால் அமைக்கும் பணிகள் கடந்த ஆண்டுகளில் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.

இந்த நிலையில், மாநகரின் வெள்ள அபாயம் குறித்து 3 நாட்களுக்கு முன்னரே கணிக்கும் இந்த புதிய திட்டம். செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது, பருவமழை, வெள்ளம் குறித்த பயத்தில் இருந்து சென்னை மக்கள் விடுபட்டு நிம்மதி அடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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சென்னை பருவமழை
வெள்ளம்
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