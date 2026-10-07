தட்டச்சுப் பயிற்சியில் மாற்றம்: ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகைக்கு மாற ‘ஷிப்ட்’ கீ தான் காரணமா?
பாரம்பரிய தட்டச்சு முறையிலிருந்து தமிழ் 99-க்கு மாறும் நடவடிக்கை கட்டாய மாற்றமாக மட்டுமல்லாமல், திட்டமிட்ட மாற்றமாகவும் அமைய வேண்டும் என்பதே தட்டச்சுப் பயிலகங்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 1:15 PM IST
-By இரா. சிவக்குமார்
தமிழ்நாடு முழுவதும் தமிழ் தட்டச்சுப் பயிற்சியில் ஒரே மாதிரியான விசைப்பலகையை கொண்டு வரும் நோக்கில் மாநில அரசு புதிய முறையை அறிவித்தது. அதன்படி, ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகைக்கு தட்டச்சுப் பயிலகங்கள் மாறிவரும் நிலையில், அவற்றுக்கான முதலீட்டுச் சுமையும் அதிகரித்துள்ளதாக அதன் உரிமையாளர்கள் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒருபக்கம் ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகை பயன்பாட்டினால் ‘ஷிப்ட்’ போன்ற கீகளின் (விசை) பயன்பாடு குறையும் என்றாலும், மறுபுறம் ஒரே தட்டச்சு முறையில் அனைத்தையும் மாற்றும் போது சில பிரச்சினைகள் எழுவதாக தட்டச்சுப் பயிலக உரிமையாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகை
தமிழ்நாட்டில் அரசு துறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் தட்டச்சுத் திறன் முக்கியத் தகுதியாக இருந்துவரும் நிலையில், பாரம்பரிய தட்டச்சுப் பொறி முறையிலிருந்து கணினி அடிப்படையிலான ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகை முறைக்கு மாறும் நடவடிக்கைகள் வேகமெடுத்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக தமிழகம் முழுவதுமுள்ள தட்டச்சுப் பயிலகங்களும் படிப்படியாக தங்களை மாற்றியமைத்து வருகின்றன.
தமிழ் தட்டச்சில் நீண்ட காலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய விசைப்பலகை முறையில், குறிப்பாக ‘ஷிப்ட்’ உள்ளிட்ட மாற்று விசைகளை அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டியிருப்பதால் மாணவர்கள் சிரமங்களை எதிர்கொள்வதாக தெரிவிக்கின்றனர். இதற்கு மாற்றாக, கணினியில் எளிதாகவும் வேகமாகவும் தமிழைத் தட்டச்சு செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகை முறையை மாணவர்கள் வரவேற்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.
தமிழ் 99-ல் தட்டச்சு செய்வது எளிது
மதுரை மாவட்டம் கருமாத்தூரைச் சேர்ந்த தட்டச்சு மாணவி ஹர்ஷினி கூறியதாவது, “கல்லூரியில் படிக்கும்போது தட்டச்சுப் பயிற்சியில் சேர்ந்தேன். முதலில் ஆங்கிலத் தட்டச்சுப் பயிற்சியை முடித்துவிட்டு, தற்போது தமிழ் தட்டச்சுப் பயிற்சி பெற்று வருகிறேன். தட்டச்சுப் பொறியின் மூலமாக தமிழ் தட்டச்சு செய்வது மிகவும் சிரமமாக இருந்தது. குறிப்பாக அடிக்கடி ஷிப்ட் கீயைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. இதனால் வேகமாக தட்டச்சு செய்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில் எங்கள் தட்டச்சுப் பயிலகத்தில் ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகை முறைக்கு மாறி பயிற்சி பெற்றேன். தற்போது முதுநிலை தமிழ் தட்டச்சுத் தேர்வை எழுதும் அளவுக்கு தயாராகிவிட்டேன். தமிழ் 99 விசைப்பலகையில் தமிழ் எழுத்துகளையும் அவற்றின் துணை எழுத்துகளையும் எளிதாகப் புரிந்து கொண்டு தட்டச்சு செய்ய முடிகிறது. எழுத்துப்பிழைகளும் வெகுவாகக் குறைகின்றன” என்கிறார்.
சிரமம் இருந்திருக்காது
நாகமலை புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த மற்றொரு மாணவி தேவ பிரியதர்ஷினி கூறியதாவது, “தற்போது தமிழ் தட்டச்சை ‘யளனகப’ முறையில் கற்றுக்கொண்டு வருகிறேன். இளநிலை அளவில்தான் தற்போது பயிற்சி பெற்று வருகிறேன். என்னுடன் சேர்ந்து தமிழ் 99 விசைப்பலகையில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் ஏற்கனவே முதுநிலைத் தேர்வுக்குத் தயாராகிவிட்டனர்.
தட்டச்சுப் பொறியின் பாரம்பரிய முறையில் முதலில் பயிற்சி பெற்றுவிட்டு, அதன் பிறகு தமிழ் 99 முறைக்கு மாறும்போது சற்று சிரமமாக உள்ளது. தொடக்கத்திலிருந்தே தமிழ் 99 விசைப்பலகையில் பயிற்சி பெற்றிருந்தால் இந்த சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்காது” என்றார்.
அரசு வேலைக்கு தட்டச்சுத் திறன் முக்கியம்
நாகமலை புதுக்கோட்டையில் செயல்பட்டு வரும் கனி ஸ்கூல் ஆஃப் காமர்ஸ் தட்டச்சுப் பயிலகத்தின் முதல்வர் கருணாகரன் கூறியதாவது,
“எங்களது பயிலகத்திற்கு பெரும்பாலும் கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளே வருகின்றனர். குறிப்பாக அரசு வேலைக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் இளைஞர்களும் பெண்களும் அதிக அளவில் வருகின்றனர். குரூப்-4 உள்ளிட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வுகள் மற்றும் தட்டச்சர் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு தட்டச்சுத் தேர்ச்சி முக்கியமான தகுதியாக உள்ளது.
தற்போது அரசு அலுவலகங்களில் பெரும்பாலான தட்டச்சுப் பணிகள் கணினிமயமாக்கப்பட்டுவிட்டதால், அதற்கேற்ற வகையில் இளைஞர்கள் தங்களது திறனை மேம்படுத்திக் கொள்வது அவசியமாகியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பழைய தட்டச்சு முறைக்கு மாற்றாக கணினி அடிப்படையிலான தமிழ் 99 விசைப்பலகை முறையை அறிமுகப்படுத்தும் நடவடிக்கையை தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் மேற்கொண்டு வருகிறது” என்கிறார்.
முடிவுக்கு வரும் பழைய தமிழ் தட்டச்சு முறை
பாரம்பரிய தமிழ் தட்டச்சுப் பொறி மூலம் நடத்தப்படும் தேர்வு முறையை படிப்படியாக முடிவுக்குக் கொண்டு வந்து, கணினி அடிப்படையிலான தமிழ் 99 விசைப்பலகை முறைக்கு மாற்றும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தட்டச்சுப் பயிற்சி நிறுவனங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2027 ஆகஸ்ட் மாதத்துடன் தமிழ் தட்டச்சுப் பொறி மூலம் நடைபெறும் தட்டச்சுத் தேர்வு முறை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட உள்ளதாகவும், அதன் பின்னர் கணினி மற்றும் தமிழ் 99 விசைப்பலகை அடிப்படையிலான தேர்வு முறையே முக்கியத்துவம் பெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தட்டச்சுப் பயிலகங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதேவேளையில், எதிர்காலத்தில் கணினி அடிப்படையிலான தட்டச்சுத் தேர்வு தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும் என்பதால், பெரும்பாலான பயிலகங்கள் மாற்றத்துக்கு தங்களை தயார்படுத்தி வருகின்றன.
ஆங்கிலத்தில் மாற்றமில்லை
ஆங்கிலத் தட்டச்சைப் பொறுத்தவரை தற்போதுள்ள விசைப்பலகை முறை தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட உள்ளது. ஆனால் தமிழைப் பொறுத்தவரை தட்டச்சுப் பொறிகளில் நீண்டகாலமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் பாரம்பரிய ‘யளனகப’ முறைக்கு மாற்றாக தமிழ் 99 விசைப்பலகை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் 99 என்பது தமிழக அரசால் உருவாக்கப்பட்ட தமிழ் உள்ளீட்டு முறையாகும். தமிழ் எழுத்துக்களை கணினியில் எளிதாகவும், தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட வகையிலும் உள்ளிடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த முறை, யூனிகோட் அடிப்படையிலான தமிழ் உள்ளீட்டுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.
‘ஷிப்ட்’ பயன்பாடு குறையும்
பாரம்பரிய தமிழ் தட்டச்சு விசைப்பலகையில் பல எழுத்துகள் மற்றும் துணை எழுத்துகளை உள்ளிடும்போது மாற்று விசைகளின் பயன்பாடு அதிகமாக இருப்பதாக பயிற்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதற்கு மாறாக, ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகை தமிழ் எழுத்துகளின் பயன்பாட்டு அமைப்பை கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால், குறைந்த எண்ணிக்கையிலான விசைகளைக் கொண்டு அதிகமான தமிழ் எழுத்துகளை உள்ளிட முடியும்.
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உதாரணமாக, ‘கோ’ என்ற எழுத்தை பாரம்பரிய தட்டச்சு முறையில் உள்ளிடும்போது பல விசைகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆனால் தமிழ் 99 முறையில் ‘கா’ + ‘ஓ’ என்ற அடிப்படை அமைப்பைப் பயன்படுத்தி ‘கோ’வை உருவாக்க முடியும். இதனால் தட்டச்சு செய்ய வேண்டிய விசை அழுத்தங்களின் எண்ணிக்கை குறைவதுடன், வேகத்தையும் அதிகரிக்க முடியும் என்று பயிற்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
தமிழ் இலக்கணம் தெரிந்தவர்களுக்கு எளிது
தொடர்ந்து பேசிய கருணாகரன், “டி.என்.பி.எஸ்.சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு தமிழ் இலக்கணம் மற்றும் எழுத்து அமைப்பு குறித்து ஏற்கனவே நல்ல புரிதல் உள்ளது. எனவே, ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகையின் அடிப்படை அமைப்பை அவர்களால் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
எங்களது பயிலகத்தில் பாரம்பரிய தமிழ் தட்டச்சு முறையில் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கும், ‘தமிழ் 99’ கணினி விசைப்பலகையில் பயிற்சி பெறுபவர்களுக்கும் இடையே தட்டச்சு வேகத்திலும் நேரத்திலும் வித்தியாசம் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது.
தற்போது தட்டச்சுப் பொறியில் பயின்று வரும் மாணவர்களுக்கும் சுமார் 30 நாட்களில் ‘தமிழ் 99’ விசைப்பலகையில் பயிற்சி அளித்து அவர்களைத் தேர்வுக்கு தயார்படுத்த முடியும்” என்று தெரிவித்தார்.
யூனிகோட் பயன்பாடு
‘தமிழ் 99’ முறையின் மற்றொரு முக்கிய சிறப்பு அதன் யூனிகோட் அடிப்படையிலான பயன்பாடு என பயிற்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
கணினி, மின்னஞ்சல், இணையதளம் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் தளங்களில் யூனிகோட் அடிப்படையில் உள்ளிடப்படும் தமிழ் எழுத்துகளை உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஒரே தரநிலையில் பார்க்கவும் பரிமாறிக்கொள்ளவும் முடியும்.
முந்தைய காலங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட சில தனியார் எழுத்துரு மற்றும் உள்ளீட்டு முறைகளில், ஒரு கணினியில் உருவாக்கப்பட்ட ஆவணம் மற்றொரு கணினியில் அதே வடிவில் தெரியாத பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டன.
யூனிகோட் பயன்பாடு இந்தச் சிக்கல்களை பெருமளவில் குறைக்கிறது. இதன் காரணமாக அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட தமிழ் உள்ளீட்டு முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பயிற்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
மாற்றம் அவசியம்; ஆனால் படிப்படியாக இருக்க வேண்டும்
அதே நேரத்தில், இந்த மாற்றத்தை ஒரே நாளில் நடைமுறைப்படுத்துவது சிரமங்களை ஏற்படுத்தும் என்றும் தட்டச்சுப் பயிலகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பல ஆண்டுகளாக பாரம்பரிய தமிழ் தட்டச்சு முறையில் பயிற்சி பெற்று அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றி வருபவர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் உடனடியாக புதிய முறைக்கு மாறுவது நடைமுறையில் சிரமமாக இருக்கலாம்.
மேலும், கிராமப்புறங்களில் செயல்படும் தட்டச்சுப் பயிலகங்களுக்கு கணினிகள் வாங்குதல், புதிய மென்பொருள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கூடுதல் செலவுகள் ஏற்படுகின்றன. இதனால் சில சிறிய பயிலகங்கள் புதிய முறைக்கு மாறுவதில் தயக்கம் காட்டி வருகின்றன.
பயிலகங்களுக்கு அரசு உதவி தேவை
தட்டச்சுப் பயிலகங்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக, தமிழக அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற தட்டச்சுப் பயிலகங்கள் மூலமாக மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து தேர்ச்சி பெறும் முறைக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்பதும் முன்வைக்கப்படுகிறது.
தற்போது பாரம்பரிய தட்டச்சு முறையில் பயின்று வரும் மாணவர்களை புதிய தமிழ் 99 விசைப்பலகை முறைக்கு மாற்றுவதற்கான முறையான பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் பயிலகங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.
குறிப்பாக கிராமப்புற மாணவர்கள் மற்றும் குறைந்த முதலீட்டில் செயல்படும் பயிலகங்களை கருத்தில் கொண்டு, கணினி உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கு அரசு வழிகாட்டுதல் மற்றும் தேவையான ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.
ஒரே தமிழ் விசைப்பலகை - வரவேற்கத்தக்க நோக்கம்; மாற்றத்துக்கு ஆதரவும் அவசியம்
ஆங்கிலத்தைப் போலவே தமிழுக்கும் உலகளவில் ஒரே மாதிரியான தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட உள்ளீட்டு முறையை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தமிழக அரசின் நோக்கம் வரவேற்கத்தக்கதாகும்.
குறிப்பாக, அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், மின்னஞ்சல், இணையதளங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் நிர்வாகம் என அனைத்து துறைகளிலும் ஒரே மாதிரியான தமிழ் உள்ளீட்டு முறையைப் பயன்படுத்துவது எதிர்காலத்தில் தகவல் பரிமாற்றத்தை எளிதாக்கும்.
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ஆனால், தொழில்நுட்ப மாற்றம் என்பது விசைப்பலகையை மட்டும் மாற்றுவதல்ல. அதனுடன் பயிற்சி, ஆசிரியர்கள், கணினி வசதி, தேர்வு முறை, பழைய முறையில் பயின்ற மாணவர்கள் மற்றும் கிராமப்புறப் பயிலகங்களின் பொருளாதார நிலை ஆகியவையும் இணைந்துள்ளன. எனவே பாரம்பரிய தட்டச்சு முறையிலிருந்து தமிழ் 99-க்கு மாறும் நடவடிக்கை கட்டாய மாற்றமாக மட்டுமல்லாமல், திட்டமிட்ட மாற்றமாகவும் அமைய வேண்டும் என்பதே தட்டச்சுப் பயிலகங்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
தமிழ் 99 விசைப்பலகை முறைக்கு எதிர்காலம் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், அந்த மாற்றத்தில் மாணவர்களும் பயிலகங்களும் பின்தங்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே அடுத்த கட்ட சவால் என்பதே உண்மை.