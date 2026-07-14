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ஊட்டி, கொடைக்கானலில் இயந்திரம் மூலம் பால் விநியோகம் | உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆவின் நிறுவனம் தகவல்

பால் விநியோகத்தில் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்களுக்கு பதிலாக மாற்று வழியை கண்டறியுமாறு ஆவின் நிறுவனத்துக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 14, 2026 at 9:52 PM IST

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சென்னை: பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டைத் தவிர்ப்பதற்காக ஊட்டி, கொடைக்கானல் ஆகிய இடங்களில் பாக்கெட்களுக்கு பதில் தானியங்கி பால் விற்பனை இயந்திரத்தை சோதனை அடிப்படையில் அமைக்க இருப்பதாக ஆவின் நிறுவனம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற மலை வாசஸ்தலங்களில் பிளாஸ்டிக் தடை உத்தரவை அமல்படுத்த கோரிய வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார் மற்றும் டி.பரதசக்கரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வு, பால் விநியோகத்தில் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்களுக்கு பதிலாக மாற்று வழியை கண்டறியுமாறு ஆவின் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

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நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து, ஆவின் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், ஆவின் பால் விநியோகத்துக்கு மீண்டும் தானியங்கி விற்பனை இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்த இருப்பதாகவும், சோதனை அடிப்படையில் கொடைக்கானல் மற்றும் ஊட்டி ஆகிய நகரங்களில், மக்கள் நெருக்கம் நிறைந்த பகுதிகளில் இந்த இயந்திரங்களை அமைக்க இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதற்காக, உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த தனியார் நிறுவனத்திடம் ஒரு இயந்திரம் ரூ.3.60 லட்சம் என்ற விலையில் இரண்டு இயந்திரங்களை வாங்க இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்கு உரிய அனுமதிகளை பெற்றுள்ளதாகவும், இயந்திரங்களை வைத்த பிறகு, அருகில் உள்ள வீடுகள், உணவகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு பாக்கெட்களில் பால் விநியோகிக்கக் கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதுதொடர்பாக மொத்த பால் விற்பனையாளர்கள், ஏஜெண்டுகள், வியாபாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட உள்ளதாகவும், இயந்திரங்களை அமைத்த பிறகு பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்களில் பால் விற்பனை முழுமையாக நிறுத்தப்படும் என்றும் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊட்டி, கொடைக்கானல் ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் தானியங்கி விற்பனை இயந்திரங்களின் செயல்பாடு, மக்களின் வரவேற்பு உள்ளிட்டவைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் என்றும் ஆவின் நிறுவனம், உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

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